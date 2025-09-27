تامین مالی جمعی ۵۰۰ میلیارد ریالی در اینوتکس ۲۰۲۵

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، چهاردهمین دوره نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری اینوتکس امسال از ۹ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ برگزار شد. این رویداد که به یکی از ارکان اصلی اکوسیستم نوآوری کشور تبدیل شده با هدف ایجاد پل ارتباطی میان سرمایه‌گذاران داخلی و بین‌المللی، شرکت‌های فناور و استارتاپ‌ها، امسال نیز میزبان طیف گسترده‌ای از فعالان این حوزه بوده است.

نمایشگاه اینوتکس یکی از مهمترین رویدادهای بین المللی در حوزه فناوری و نوآوری است که هر ساله با حضور شرکت‌های دانش بنیان، استارت‌آپ ها، سرمایه گذاران و متخصصان در ایران و خارج از کشور به همت پارک فناوری پردیس برگزار می‌شود. این رویداد علاوه بر اینکه بستری ایده آل برای معرفی آخرین دستاوردهای تکنولوژی، تبادل دانش و ایجاد فرصت‌های همکاری بین بازیگران اکوسیستم نوآوری است، گامی بلند در راستای تقویت شبکه‌های همکاری فناورانه، جذب سرمایه‌گذاری‌های راهبردی و ارتقای جایگاه ایران در عرصه نوآوری جهانی محسوب می‌شود.

نمایشگاه امسال در سه بخش اصلی نمایشگاهی، رویدادهای ترویجی و تجاری، و بخش آنلاین برگزار شد. در بخش نمایشگاهی بیش از ۴۵۰ شرکت فناور و دانش‌بنیان، استارت‌آپ‌ها، مراکز رشد و سرمایه‌گذاران حضور داشتند. از ویژگی‌های بارز اینوتکس ۲۰۲۵ می‌توان به برگزاری ۲۵ رویداد تخصصی اشاره کرد که شامل استیج اینوتکس به عنوان صحنه اصلی سخنرانی‌ها، ایستگاه آینده برای نمایش فناوری‌های پیشرفته، فروم حکمرانی و قانونگذاری، اینونایت برای شبکه‌سازی شبانه، کافه سرمایه به عنوان بستری برای جذب سرمایه، ریسرچ پیچ و اینوتکس پیچ برای ارائه طرح‌های پژوهشی و استارت‌اپی، بتل و معرکه اینوتکس به عنوان رقابت استارتاپ‌ها، همایش ملی هوش مصنوعی و اینترنت اشیا اشاره کرد.

از جمله دستاوردهای این رویداد می‌توان به برگزاری بیش از ۲۹۰ جلسه B۲B میان فعالان نوآوری و فناوری اشاره کرد که در نهایت به امضای ۲۸۵ قرارداد و تفاهم‌نامه به ارزش بیش از ۳۷ هزار میلیارد ریال انجامید.

در اینوتکس ۲۰۲۵ همچنین ۹ رویداد سرمایه‌گذاری با ارزش کلی ۶۰,۴۷۰ هزار میلیارد ریال برگزار شد. «کافه سرمایه‌گذاری» نیز فرصتی ویژه برای شرکت‌های نوپا و استارت‌آپ‌ها فراهم کرد تا با معرفی متناسب به سرمایه‌گذاران، زمینه جذب سرمایه مورد نیاز خود را ایجاد کنند. در این بخش از سوی ۷۹ متقاضی و ۴۱ سرمایه‌پذیر در مجموع ۷۷۵ میلیارد ریال سرمایه درخواستی ارائه شد.

در بخش «تأمین مالی جمعی» اینوتکس نیز بستری برای حمایت مردمی از طرح‌های فناورانه ایجاد کرد. در این بخش، دو طرح موفق به جذب ۵۰۰ میلیارد ریال سرمایه شدند.

همچنین در بخش «ریورس پیچ» این رویداد، ۶۰ قرارداد و تفاهم‌نامه به مبلغ ۹۴۹ هزار میلیارد ریال به امضا رسید. در بخش تبادل فناوری نیز شبکه فن‌بازار ملی ایران طی ۲۴ جلسه موفق به انعقاد ۲۸ تفاهم‌نامه به ارزش ۲۷.۵ هزار میلیارد ریال شد.