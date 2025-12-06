به گزارش خبرنگار مهر، سیامک آزادی در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری استان به ریاست استاندار کرمانشاه بعد از ظهر شنبه، آخرین وضعیت اکوسیستم فناورانه استان و برنامههای توسعه سرمایهگذاری در استارتاپها را تشریح کرد.
وی با بیان اینکه در استان ۵۹۷ واحد فناور فعال است، گفت: پیشبینی میشود این تعداد تا پایان سال جاری به حداقل ۶۵۰ واحد برسد که ۶۵ درصد از این تعداد در مرحله پیشرشدی یا سال اول رشد قرار دارند و شامل شخصیتهای حقیقی یا حقوقی در ابتدای مسیر توسعه هستند.
آزادی با اشاره به محصولات تجاریسازی شده، تصریح کرد: تاکنون ۶۴۷ محصول تجاریسازی شده در استان تولید شده که این رقم تا پایان سال به ۷۰۰ محصول خواهد رسید. همچنین در حوزه نمونههای اولیه ۳۸۳ محصول در مرحله تجاریسازی قرار دارند و پیشبینی میشود این عدد تا پایان سال به ۴۴۵ نمونه برسد.
رئیس پارک علم و فناوری کرمانشاه، سه حوزه شاخص استان در سطح ملی شامل ماشینآلات و تجهیزات، فناوری اطلاعات و ارتباطات و مواد پیشرفته شیمیایی را معرفی کرد و افزود: در این حوزهها شرکتهای استان به عنوان تنها تولیدکنندگان برخی محصولات در کشور شناخته میشوند و ظرفیت بالایی برای توسعه صادرات محصولات دانشبنیان وجود دارد.
وی همچنین برنامههای تأمین مالی استارتاپها و واحدهای نوپا را تشریح کرد و گفت: تاکنون ۹۰ استارتاپ در استان تأمین مالی شده و حدود ۸۱ میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از آنها اختصاص یافته است. علاوه بر این، دبیرخانه دائمی سرمایهگذاری خطرپذیر و پلتفرم تبادل فناوری با همکاری صندوق پژوهش و فناوری راهاندازی شده است تا مسیر جذب سرمایهگذار و توسعه محصولات دانشبنیان تسهیل شود.
آزادی یکی از بزرگترین چالشهای اکوسیستم فناورانه استان را تأمین نیروی انسانی متخصص و تربیت استعدادها عنوان کرد و افزود: برنامه ملی توانمندسازی پنج هزار دانشجو با حمایت استانی برای توسعه مهارتهای فردی و کسبوکار و آشنایی با صنایع پیشرو در حال اجراست و نیازمند همراهی مدیران استان است.
وی در پایان تأکید کرد: با حمایت مستمر و توجه ویژه به سرمایهگذاری در استارتاپها، استان کرمانشاه میتواند جهشی قابل توجه در تبدیل واحدهای پیشرشدی به واحدهای رشد یافته ایجاد کند و نقش مؤثری در توسعه اقتصاد دانشبنیان کشور ایفا نماید.
