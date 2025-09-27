  1. استانها
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۸

انسداد موقت تونل حیران در محور اردبیل آستارا به مدت ۴ روز

اردبیل-مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل در اطلاعیه ای از انسداد موقت تونل حیران در محور اردبیل آستارا به مدت چهار روز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل ظهر شنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: تونل حیران واقع در محور مواصلاتی اردبیل آستارا از روز شنبه پنجم مهرماه ۱۴۰۴ ساعت ۰۸:۰۰ تا سه‌شنبه هشتم مهرماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۷:۰۰ به دلیل اجرای عملیات تعمیر و نگهداری و سرویس سیستم روشنایی توسط راهداران استان، مسدود خواهد بود.

بر پایه این اطلاعیه، طی این مدت تردد وسایل نقلیه از محور یاد شده از طریق راه انحرافی احداث‌شده انجام می‌شود و محدودیتی در جریان عبور و مرور وجود نخواهد داشت.

اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل با قدردانی از شکیبایی و همکاری رانندگان و کاربران جاده‌ای، از آنان خواست با رعایت نکات ایمنی، برنامه‌ریزی سفر و توجه به هشدارهای راهداران، از بروز هرگونه مشکل احتمالی جلوگیری کنند.

کد خبر 6603421

