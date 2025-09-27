انسداد موقت تونل حیران در محور اردبیل آستارا به مدت ۴ روز

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راههای ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان اردبیل ظهر شنبه در اطلاعیهای اعلام کرد: تونل حیران واقع در محور مواصلاتی اردبیل آستارا از روز شنبه پنجم مهرماه ۱۴۰۴ ساعت ۰۸:۰۰ تا سهشنبه هشتم مهرماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۷:۰۰ به دلیل اجرای عملیات تعمیر و نگهداری و سرویس سیستم روشنایی توسط راهداران استان، مسدود خواهد بود.
بر پایه این اطلاعیه، طی این مدت تردد وسایل نقلیه از محور یاد شده از طریق راه انحرافی احداثشده انجام میشود و محدودیتی در جریان عبور و مرور وجود نخواهد داشت.
ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان اردبیل با قدردانی از شکیبایی و همکاری رانندگان و کاربران جادهای، از آنان خواست با رعایت نکات ایمنی، برنامهریزی سفر و توجه به هشدارهای راهداران، از بروز هرگونه مشکل احتمالی جلوگیری کنند.
نظر شما