۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۹

جعفرزاده: عبور موقت در محور سه‌راهی سربند به سمت مشکین‌شهر

اردبیل-رئیس اداره نظارت بر ساخت راه‌های راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: بیش از هفت کیلومتر از محور سه‌راهی سربند به سمت مشکین‌شهر زیر ترافیک رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جعفرزاده صبح یکشنبه در بازدید از محور سه‌راهی سربند به سمت سه‌راهی مشکین‌شهر اظهار کرد: هفت کیلومتر از محور سه‌راهی سربند به سمت مشکین‌شهر به‌صورت موقت زیر ترافیک رفت.

وی افزود: از ۴۰ کیلومتر در دست احداث توسعه بزرگراهی در این محور و باهدف تسهیل تردد، آسفالت‌ریزی لایه دوم به طول ۷ کیلومتر به اتمام رسیده است.

رئیس اداره نظارت بر ساخت راه‌های راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: با تکمیل خط‌کشی و نصب علائم ایمنی به‌صورت عبور موقت زیر بار ترافیک رفته و مابقی مسیر در حال حاضر با پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصد در حال اجرا است.

