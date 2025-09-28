به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جعفرزاده صبح یکشنبه در بازدید از محور سه‌راهی سربند به سمت سه‌راهی مشکین‌شهر اظهار کرد: هفت کیلومتر از محور سه‌راهی سربند به سمت مشکین‌شهر به‌صورت موقت زیر ترافیک رفت.

وی افزود: از ۴۰ کیلومتر در دست احداث توسعه بزرگراهی در این محور و باهدف تسهیل تردد، آسفالت‌ریزی لایه دوم به طول ۷ کیلومتر به اتمام رسیده است.

رئیس اداره نظارت بر ساخت راه‌های راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: با تکمیل خط‌کشی و نصب علائم ایمنی به‌صورت عبور موقت زیر بار ترافیک رفته و مابقی مسیر در حال حاضر با پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصد در حال اجرا است.

‌