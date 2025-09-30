محدودیت ترافیکی پایان هفته در محورهای شمالی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا، اعلام کرد: به منظور افزایش ایمنی و مدیریت ترافیک در ایام پایانی هفته، محدودیت‌های تردد در محورهای مواصلاتی شمالی کشور از روز چهارشنبه ۹ مهر تا شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۴ اعمال خواهد شد.

ممنوعیت تردد موتورسیکلت‌ها

وی گفت: تردد انواع موتورسیکلت از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۹ مهر تا ساعت ۷ صبح شنبه ۱۲ مهر در محورهای کرج–چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران–سمنان–مشهد و بالعکس ممنوع است.

محدودیت‌ها در محور کرج چالوس

سرهنگ محبی افزود: تردد انواع تریلی، کامیون و کامیونت در این محور کماکان ممنوع است. در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه (۹، ۱۰ و ۱۲ مهر) در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یک‌طرفه در مسیر رفت یا برگشت به‌صورت مقطعی و بنا به صلاحدید مأموران پلیس راه اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: روز جمعه ۱۱ مهرماه، از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر، تردد خودروها از آزادراه تهران–شمال به سمت چالوس محدود می‌شود. همچنین از ساعت ۱۳:۰۰، مسیر از ابتدای پل زنگوله به سمت چالوس به‌طور کامل مسدود می‌شود و از ساعت ۱۵:۰۰، محور مرزن‌آباد به سمت تهران یک‌طرفه خواهد بود.

سرهنگ محبی تصریح کرد: طرح ترافیکی رأس ساعت ۲۴ به پایان می‌رسد، اما در صورت کاهش حجم ترافیک، این طرح زودتر خاتمه خواهد یافت.

محدودیت‌ها در محور هراز

وی گفت: تردد کلیه تریلرها در محور هراز همچنان ممنوع است و تردد کامیون‌ها و کامیونت‌ها (به‌جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه (۹، ۱۰ و ۱۱ مهر) در این محور ممنوع خواهد بود.

سرهنگ محبی افزود: در صورت افزایش ترافیک، محدودیت یک‌طرفه مقطعی از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس در روزهای پنجشنبه و جمعه اعمال خواهد شد.

محدودیت‌های محور فشم

وی اعلام کرد: روز جمعه ۱۱ مهرماه، از ساعت ۱۷ تا ۲۰، محدودیت یک‌طرفه در انتهای محور (از پل حاجی‌آباد یا پیچ کلیکان – ابتدای پیچ آریانا) به سمت خروجی فشم اجرا خواهد شد.

توصیه‌های پلیس به رانندگان

سرهنگ سیاوش محبی در پایان گفت: از رانندگان می‌خواهیم با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و پرهیز از شتاب در سفر، پلیس را در تأمین ایمنی جاده‌ها یاری کنند.