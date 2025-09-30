  1. جامعه
  2. انتظامی
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۱

محدودیت ترافیکی پایان هفته در محورهای شمالی اعلام شد

جانشین پلیس راه فراجا محدودیت ترافیکی پایان هفته در محورهای شمالی را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا، اعلام کرد: به منظور افزایش ایمنی و مدیریت ترافیک در ایام پایانی هفته، محدودیت‌های تردد در محورهای مواصلاتی شمالی کشور از روز چهارشنبه ۹ مهر تا شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۴ اعمال خواهد شد.

ممنوعیت تردد موتورسیکلت‌ها

وی گفت: تردد انواع موتورسیکلت از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۹ مهر تا ساعت ۷ صبح شنبه ۱۲ مهر در محورهای کرج–چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران–سمنان–مشهد و بالعکس ممنوع است.

محدودیت‌ها در محور کرج چالوس

سرهنگ محبی افزود: تردد انواع تریلی، کامیون و کامیونت در این محور کماکان ممنوع است. در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه (۹، ۱۰ و ۱۲ مهر) در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یک‌طرفه در مسیر رفت یا برگشت به‌صورت مقطعی و بنا به صلاحدید مأموران پلیس راه اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: روز جمعه ۱۱ مهرماه، از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر، تردد خودروها از آزادراه تهران–شمال به سمت چالوس محدود می‌شود. همچنین از ساعت ۱۳:۰۰، مسیر از ابتدای پل زنگوله به سمت چالوس به‌طور کامل مسدود می‌شود و از ساعت ۱۵:۰۰، محور مرزن‌آباد به سمت تهران یک‌طرفه خواهد بود.

سرهنگ محبی تصریح کرد: طرح ترافیکی رأس ساعت ۲۴ به پایان می‌رسد، اما در صورت کاهش حجم ترافیک، این طرح زودتر خاتمه خواهد یافت.

محدودیت‌ها در محور هراز

وی گفت: تردد کلیه تریلرها در محور هراز همچنان ممنوع است و تردد کامیون‌ها و کامیونت‌ها (به‌جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه (۹، ۱۰ و ۱۱ مهر) در این محور ممنوع خواهد بود.

سرهنگ محبی افزود: در صورت افزایش ترافیک، محدودیت یک‌طرفه مقطعی از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس در روزهای پنجشنبه و جمعه اعمال خواهد شد.

محدودیت‌های محور فشم

وی اعلام کرد: روز جمعه ۱۱ مهرماه، از ساعت ۱۷ تا ۲۰، محدودیت یک‌طرفه در انتهای محور (از پل حاجی‌آباد یا پیچ کلیکان – ابتدای پیچ آریانا) به سمت خروجی فشم اجرا خواهد شد.

توصیه‌های پلیس به رانندگان

سرهنگ سیاوش محبی در پایان گفت: از رانندگان می‌خواهیم با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و پرهیز از شتاب در سفر، پلیس را در تأمین ایمنی جاده‌ها یاری کنند.

