دادستان اصفهان: حمایت از تولید خط مقدم جنگ اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسویان پیش از ظهر شنبه در نشست بررسی آخرین وضعیت واحدهای تولیدی استان اصفهان اظهار کرد: هدف دشمن پس از شکست در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ایجاد فشار و آشفتگی اقتصادی است و وظیفه ما خنثی کردن این اهداف شوم و پلید است و قطعاً حمایت از واحدهای تولیدی و ایجاد اشتغال راه مقابله با فشارهای دشمن است و دستگاه قضائی استان تمام تلاش خود را برای همراهی با واحدهای تولیدی به کار گرفته است.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: آنگونه که در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی با رژیم صهیونیستی نیروهای مسلح ما مقتدرانه از کیان اسلامی دفاع کردند، در جنگ اقتصادی هم واحدهای تولیدی به عنوان افسران این جنگ اقتصادی می‌بایست توسط دستگاه‌های اجرایی و متولی مورد حمایت قرار گیرند و هر کس در این حوزه باید تکلیف شرعی، قانونی و سازمانی خود را عمل کند.

موسویان افزود: گاهی فعالیت‌های قانونی فعالان اقتصادی به علت اختلاف با دستگاه‌های اجرایی زمین‌گیر شده و یا گاهی اقدامات و فرآیندهای فعالان اقتصادی قانونی است اختلافی نیز وجود ندارد اما یک اداره خاص به دلایل نامعلوم و غیرقانونی در انجام کار تسریع انجام نمی‌دهد و سنگ‌اندازی هم می‌کند که می‌بایست در این خصوص پیگیری‌های لازم صورت پذیرد و قطعاً دستگاه قضائی استان در صورت احراز ترک فعل با مدیر دستگاه‌های اجرایی برخورد قضائی خواهد داشت.

وی با اشاره به تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضائی استان اصفهان افزود: ممکن است این مشکلات در حوزه‌های مختلف همچون بانک، گمرک و...... باشد و قطعاً این مشکلات و معضلات با حضور نمایندگان همه دستگاه‌های اجرایی در این ستاد بررسی و حل خواهد شد.

دادستان اصفهان گفت: بازدیدهای میدانی در دستور کار مسئولان و مدیران دستگاه‌های متولی و اجرایی قرار گرفت و از نزدیک مشکلات این واحدهای تولیدی بررسی و اقدامات لازم در راستای رفع این مشکلات به عمل آید.

وی بیان کرد: بعضی از معضلات و مشکلات واحدهای تولیدی به دلیل عدم آگاهی از بعضی از قوانین و مقررات است که باید آموزش‌های لازم توسط دستگاه‌های ذی‌ربط و اتاق بازرگانی در حوزه بازرگانی، پولی و بانکی، تأمین اجتماعی و.... برای واحدهای تولیدی و صنعتی صورت پذیرد.