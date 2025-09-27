گلزار شهدای دامغان گلباران شد؛ ادای احترام به قدسیان ملکوت

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با صبح شنبه و مقارن با ایام هفته دفاع مقدس و اجلاسیه بزرگ سه هزار شهید استان سمنان آئین گلباران و عطرافشانی قبور مطهر شهدا با حضور امام جمعه دامغان، فرماندار، مسئولان انتظامی و نظامی، اعضای شورای اداری و نهادهای اجرایی و خدماتی در پلزار شهدای فردوس رضای دامغان برگزار شد.

فرماندار دامغان در این مراسم با اشاره به نقش آفرینی دامغانی‌ها در دوران دفاع مقدس و دفاع از کشور و انقلاب اسلامی بیان کرد: مردم دامغان در دفاع مقدس ۶۵۰ شهید والامقام و یک هزار و ۸۰۰ جانباز سرافراز را تقدیم کردند.

علیرضا نوچه ناسار با بیان اینکه این میزان شهدا و ایثارگران گواهی روشن بر نقش‌آفرینی مردم این خطه در دفاع از انقلاب اسلامی است، ابراز داشت: ادای احترام به مقام شامخ شهدا و ادامه مسیر آنان وظیفه‌ای سنگین بر دوش مسئولان است.

وی با اشاره به برکات دفاع مقدس و ضرورت ادامه راه شهدا و ایثارگران در هر لباس و مقام و مکانی بیان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها تأکید فرموده‌اند، هرکس که در مسیر شهدا گام بردارد در حقیقت در راه عزت، استقلال و خدمت صادقانه به مردم حرکت می‌کند.

فرماندار دامغان در ادامه با اشاره به درس‌های مهم دفاع مقدس برای کشورمان ابراز داشت: امروز ملت ایران همچون دوران دفاع مقدس با تکیه بر وحدت و انسجام ملی و حضور در صحنه، توانسته است توطئه‌ها و تهدیدهای دشمنان را خنثی کند.

نوچه ناسار تاکید کرد: در جنگ تحمیلی، ملت ایران زیر پرچم ولایت پیروز شد و امروز نیز در شرایط حساس کنونی با همان روحیه جهادی و مقاومت، راه عزت و سربلندی ایران اسلامی را ادامه خواهد داد.

وی همچنین برگزاری اجلاسیه شهدای شهرستان دامغان و کنگره سه هزار شهید استان سمنان را اقدامی در راستای ترویج و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت عنوان کرد و اظهار داشت: این برنامه‌ها علاوه بر زنده نگه‌داشتن یاد و نام شهیدان، بستری ارزشمند برای انتقال فرهنگ مقاومت و ایثار به نسل جوان است.

فرماندار دامغان گفت: این دست برنامه‌های معنوی به خصوص یادواره‌های شهدا بی‌تردید موجب تحکیم پایه‌های هویت ملی و دینی جامعه خواهد شد.

در پایان این مراسم، حاضران با نثار گل و قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جبهه مقاومت را گرامی داشتند.