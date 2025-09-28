«دفاع مقدس» گنجینه ناتمام مدیریت جهادی برای ملت و مسئولان

خبرگزاری مهر، گروه استانها: دستاوردها و درسهای دفاع مقدس بسیار هستند. از حمایت و پشتیبانی و وحدت کلمه تا مدیریت جهادی و همچنین اراده که هر کدامشان الگویی برای مدیریت کشورمان در عرصههای مختلف هستند. درسهایی از جنس ایستادگی، ایثار، موکول نکردن کارها به فراهم شدن همه امکانات و همچنین بودجهها، سپردن امور به جوانان خوش فکر و متدین، توجه به داراییهای داخل از کشور و همچنین بی نیاز دیدن جامعه از کمکهای خارجی با تکیه بر توان داخلی، که تا به امروز در موفقیتهای چشم گیر نظام اسلامی ایران، راهگشا و البته مؤثر بوده است.
برخی کارشناسان بر این عقیده هستند که هر کجا ما از الگوها و درسهای دوران دفاع مقدس بهره بریم، توانستهایم موفقیتهای چشم گیری کسب کنیم که نمونه آن صنایع دفاعی و ساخت زیردریایی، پهپاد و… است و هر کجا که نتوانستهایم توفیقات خوبی کسب کنیم در واقع باید بدانیم که از درسهای بزرگ دفاع مقدس دور شدهایم و این موضوع در بخشهای مختلف از جمله دستاوردهای اقتصادی، علمی و فناوری، نظامی و دفاعی و… بارها و بارها به ما ثابت شده است.
همه ما مسئولیت داریم
در این فضا برای همه مسئولان ما اهم از ارگانهای خدماتی و دولتی تا مسئولان ارشد و تصمیم ساز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و… مسئولیتهایی در نظر گرفته شده که باید با پیروی از سیره شهدا و شناخت ارزشها و درسهای دفاع مقدس به آنان توجه داشته باشیم.
دفاع مقدس تا به امروز بهترین الگوی کشورمان در همه بخشها به خصوص اتکا به توان داخلی و اعتماد به جوانان است جوانانی که روزی فرماندهی یک لشگر را بر عهده داشتند و امروز کمتر به آنها در چرخههای مدیریتی بها داده میشود. جوانانی مانند شهید باقری که رهبر معظم انقلاب اسلامی از ایشان به عنوان نابغه یاد کردند جوانانی که در مکتب سید الشهدا (ع) و امام خمینی (ره) تربیت شدند و روزگاری در دوران جنگ تحمیلی توانستند فتح الفتوحات بسیاری را رقم بزنند.
حجت الاسلام محمد عزیزی امام جمعه میامی و کارشناس مسائل سیاسی و دینی درباره دستاوردها و درسهای بزرگی که دفاع مقدس برای ملت بزرگوار ایران اسلامی به خصوص مسئولان ما دارد صحبت میکند او همچنین تاکید دارد که باید دستاوردهای دفاع مقدس برای نسل جوان تبیین شود تا این نسل بداند که میراث دار چه چیزی است. همچنین او اعتقاد دارد که تبیین میتواند مهمترین راه مقابله با هجمه نرم دشمنان باشد آن هم دشمنانی که تلاش دارند اذهان جوانان ما را خراب و البته منحرف کنند در این بین توجه به دفاع مقدس میتواند در ابعاد مختلف، به مراتب راهگشا باشد اما پیش از هر کس و قشری، بر مدیران ما واجب است که از درسهای دفاع مقدس بهره بگیرند.
در دیدگاه شما دفاع مقدس چه معنایی دارد
دفاع مقدس برای مردم و مسئولان ما یک گنجینه ناتمام ه خصوص برای اداره کشور محسوب میشود زیرا والاترین مفاهیم انسانی و الهی مدیریتی در دوران هشت سال دفاع مقدس به وقوع پیوستند که امروز الگوی مدیریت ما به شمار میآید.
دفاع مقدس جنبهها و البته درسهای بسیاری دارد به نظر شما چه درسهایی را میبایست بیشتر مورد توجه قرار دارد
مدیریت شرایط در بحرانیترین وضعیتها و اتکا به ظرفیتهای داخلی و تلاش بیوقفه و موکول نکردن حجم فعالیتها و امکانات به آینده و همچنین موکول نکردن کارها تا فراهم شدن همه شرایط امکانات از جمله درسهای مهم دوران دفاع مقدس برای مدیران کنونی کشورمان است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار پیشکسوتان عرصه دفاع مقدس در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ نکات قابل توجهی را فرمودند یکی از مهمترین نکاتی که معظم له بر آن تاکید کردند این است که ما باید دفاع مقدس را ابتدا بشناسیم و سپس بشناسانیم.
اهمیت این تبیین را در چه میبینید؟ و باید این تبیین چطور انجام شود؟
واقعه دفاع مقدس برههای برجسته از کشور ما است و باید این واقعه مهم ابتدا شناخته و سپس برای نسل جوان تبیین شود تا هدایتگر آینده سازان ایران اسلامی باشند دفاع مقدس دارای عظمت و درسهای بسیار بزرگی ست که میبایست برای نسل جوان بازگو شود.
ما برای نسل جوان ابتدا باید تبیین کنیم که از چه چیزی میخواستیم دفاع کنیم نسل امروز بداند که مجاهدتها و جهادها با چه انگیزهای انجام شد. دومین نکته در تبیین دفاع مقدس برای نسل جوان این است که این نسل بداند چه چیزی لزوم دفاع ملت ایران در برابر مهاجمان را باعث شده بود همچنین این دفاع مقدس به وسیله چه کسی انجام گرفت؟ و در نهایت چه آثار و دستاوردهایی تا به امروز داشته است؟
رهبر معظم انقلاب اسلامی به خوبی به این سوالات پاسخ داده و ویژگیهای دفاع مقدس را بیان فرمودند یشان میفرمایند دفاع مقدس سبب ایمن سازی کشور شد زیرا دشمن میخواست که جمهوری اسلامی ایران را از بین ببرد.
از برکات دفاع مقدس بگویید
گسترش مرزها، البته نه مرزهای جغرافیایی بلکه تفکر و جبهه مقاومت که امروز جهانگیر شده از دیگر برکات و دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس است ملت ما به دنبال این جنگ دریافت که میتوان با اقتدار و عزت ایستادگی کرد.
از سوی دیگر ما هیچ کمک کنندهای نداشتیم و متکی به خودمان بودیم این دیگر درس بزرگ دوران دفاع مقدس بنا به گفته رهبر معظم انقلاب اسلامی است که تاکنون میبایست مدنظر همه مسئولان ایران اسلامی باشد.
از سوی دیگر رشد و استحکام فکر مقاومت در داخل کشور و خارج از آن همچنین عزم جدی همگرایی و اتحاد مقدس بین مردم ارتش سپاه و نیروهای مسلح و بسیج در برابر هجمه دشمنان دیگر درس بزرگ دفاع مقدس برای کشور ایران اسلامی است.
امروز چه اهمیتی این درسها دارند؟
دفاع مقدس امروز به خصوص برای جوانان و مسئولین بسیار حائز اهمیت است رس بزرگی که مسئولان ما از ۸ سال دفاع مقدس میگیرند این است که به هیچ عنوان نباید بهانه تراشی کنند که ما بودجه نداریم و امکانات کم است مگر در آن برهه از ۸ سال دفاع مقدس کشور با دست خالی نجات پیدا نکرد؟
امروز همه آسایش و امنیت و امکاناتی که داریم را میبایست قدر بدانیم و هیچ مسئولی نباید حق شکایت داشته باشد زیرا ما دورانی را گذراندیم که با دست خالی در برابر کشورهای دنیا ایستادیم و فتح الفتوحات را مایش گذاشتیم همچنین درس بزرگ دوران دفاع مقدس برای مسئولان ما این است که تفکر بسیجیان دوران دفاع مقدس را به کار بسته و در راستای اعتلای نظام و کشورمان بکوشند
