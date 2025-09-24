پسکوف خطاب به ترامپ: روسیه خرس است و هیچ «خرس کاغذی» وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین به پیام دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در فضای مجازی پس از دیدار با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، واکنش نشان داد.
پسکوف با رد ادعای اظهارات ترامپ که روسیه را «ببر کاغذی» خوانده است، گفت: روسیه ببر نیست بلکه یک خرس است و هیچ «خرس کاغذیای» وجود ندارد.
ترامپ دیروز لحن خود درباره جنگ اوکراین را تغییر داد و در پیامی در شبکه اجتماعی خود موسوم به «تروث سوشال» نوشت که باور دارد کییف قادر است تا تمام سرزمینهایی را که روسیه از زمان حمله به اوکراین تصرف کرده است را پس گیرد.
وی که پیشتر گفته بود برای پایان جنگ، هم کییف و هم مسکو باید بخشی از اراضی خود را واگذار کنند، نوشت: با زمان، صبر و حمایت مالی اروپا و بهویژه ناتو، (بازگرداندن) مرزهای اولیه که این جنگ از آنجا آغاز شد، کاملاً امکانپذیر است.
رئیس جمهور آمریکا روسیه را «ببر کاغذی» توصیف کرد و افزود: پوتین و روسیه در مخمصه اقتصادی بزرگی هستند و اکنون زمان آن است که اوکراین اقدام کند.
ترامپ همچنین گفت که آمریکا به تامین تسلیحات برای متحدان خود ادامه خواهد داد «تا ناتو هر کاری که میخواهد با آنها انجام دهد.»
