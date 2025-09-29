پرواز پهپادهای غیرنظامی در حریم هوایی دانمارک ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای‌اف‌پی، وزارت حمل‌ونقل دانمارک اعلام کرد که پرواز پهپادهای غیرنظامی در آسمان این کشور همزمان با برگزاری یکی از اجلاس‌های اتحادیه اروپا در کپنهاگ، پایتخت دانمارک، ممنوع خواهد بود.

رویت پهپادهای مرموز بر فراز آسمان دانمارک از ۲۲ سپتامبر به بسته‌شدن چند فرودگاه این کشور منجر و کپنهاگ مدعی مداخله احتمالی روسیه شد. مسکو این اتهام را رد کرده است.

ارتش دانمارک اعلام کرد که این پهپادها دیروز نیز برای دومین روز متوالی بر فراز یکی از تاسیسات نظامی این کشور رویت شدند. کپنهاگ پنجشنبه و جمعه هفته جاری میزبان اجلاسی با حضور روسای دولت‌های اتحادیه اروپاست است.

توماس دنیلسِن، وزیر حمل‌ونقل دانمارک در بیانیه‌ای اعلام کرد که با هدف افزایش تمرکز تدابیر امنیتی، از دوشنبه تا جمعه هفته جاری، حریم هوایی دانمارک روی تمام پهپادهای غیرنظامی بسته خواهد بود. نقض این ممنوعیت می‌تواند جریمه نقدی یا جزای حبس تا دو روز را به همراه داشته باشد.