حمله ۱۲ ساعته روسیه به اوکراین؛ لهستان حریم هوایی خود را بست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پولیتیکو، پس از اظهارات ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین درباره حمله شبانه روسیه به این کشور که به گفته وی بیش از ۱۲ ساعت به طول انجامید، لهستان امروز ضمن اعزام چند جنگنده، حریم هوایی خود را به طور موقت بست.

ارتش لهستان در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد که سامانه‌های شناسایی راداری در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفتند و جنگنده‌های اف ۳۵ ناتو تا پایان حمله روسیه، در آسمان گشت زدند. به گفته ارتش لهستان، در جریان حمله روسیه، هیچگونه نقض حریم هوایی رخ نداد.

به‌دنبال انتشار گزارش‌ها درباره رویت پهپاد و سایر نفوذهای پهپادی به حریم هوایی کشورهای عضو ناتو، اعزام جنگنده و بستن حریم هوایی به اتفاقی تکراری از سوی اعضای این ائتلاف نظامی تحت رهبری آمریکا بدل شده است. ناتو ۱۲ سپتامبر اعلام کرد که در واکنش به نفوذ روسیه به حریم هوایی این ائتلاف، جنگنده‌ها و سامانه‌های پدافند هوایی بیشتری را به جبهه شرقی اعزام خواهد کرد.

اوایل ماه جاری میلادی سه پهپاد منتسب به روسیه در حریم هوایی لهستان سرنگون شدند و دانمارک نیز روزهای جمعه و شنبه از رویت دوباره پهپادها بر فراز تاسیسات دفاعی این کشور خبر داد. این گزارش‌ها پس از موج فعالیت پهپادی هفته گذشته که به بسته شدن فرودگاه‌های بزرگ دانمارک منجر شد، منتشر شده است.

زلنسکی مدعی شد که حمله بامدادی روسیه با حدود ۵۰۰ پهپاد تهاجمی و بیش از ۴۰ موشک انجام شد. به ادعای وی، ده‌ها نفر در این حمله زخمی شده و در بین قربانیان نیز یک دختر ۱۲ ساله دیده می‌شود.

رئیس جمهور اوکراین همچنین گفت که حمله گسترده روسیه بیش از ۱۲ ساعت به طول انجامید. تیمور تکاچنکو، رئیس اداره نظامی شهر کی‌یف گفت که بیش از ۱۵ ناحیه در پایتخت اوکراین خسارت دیدند.

این حمله ساعاتی پس از آن رخ داد که زلنسکی افزایش فعالیت پهپادی مسکو و نفوذ به حریم هوایی ناتو را نشانه‌ای مبنی بر «عدم توقف ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در اوکراین» توصیف کرد و درباره آن به اروپا هشدار داد!

زلنسکی افزود: پوتین منتظر پایان جنگش در اوکراین نخواهد ماند. او جبهه‌های دیگری را خواهد گشود و هیچ‌کس نمی‌داند کجا!