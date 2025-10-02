بلومبرگ: در نشست دیروز رهبران اتحادیه اروپا، مرتس به اوربان حمله کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بلومبرگ نوشته است که در جریان نشست دیروز رهبران اتحادیه اروپا در کپنهاگ، پایتخت دانمارک، فردریش مرتس، صدر اعظم آلمان و ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان وارد درگیری و تنش شدند.

به گفته منابع آگاه از این درگیری، تنش مذکور در خلال گفت‌وگوها درباره چگونگی دفاع بهتر اتحادیه اروپا در برابر تهدیدهای روسیه و همچنین حمایت از اوکراین به وجود آمد.

مرتس، در این درگیری اوربان را متهم کرد که بحث‌های مربوط به نیازهای امنیتی اتحادیه اروپا را به بن‌بست کشانده است.

این درگیری نشان‌دهنده تداوم نارضایتی در اتحادیه اروپا از اقدامات اوربان از جمله وتوی مکرر تحریم‌های روسیه و مخالفتش با عضویت اوکراین در این اتحادیه است. اتحادیه اروپا در تلاش برای یکپارچه‌سازی راهبرد دفاعی خود در پی نقض‌های اخیر حریم هوایی این بلوک توسط روسیه است.

اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، بر لزوم «واکنشی قوی و قاطع» به حوادث پهپادی تاکید کرد و گفت: هر شهروند اروپایی و هر سانتیمتر مربع از اروپا باید امن باشد.»

با این حال، پیشنهاد کمیسیون اروپا برای ایجاد یک «دیوار پهپادی» به عنوان بخشی از طرحی گسترده‌تر برای توسعه توانمندی‌های نظامی اتحادیه اروپا با استقبال سردی مواجه شد.

رهبران اتحادیه اروپا توافق کردند که این بحث را دو هفته دیگر در نشستی در بروکسل بررسی کنند،. انتظار می‌رود که کمیسیون اروپا نقشه راه دقیقی برای تقویت اتحادیه اروپا از حیث تدافعی تا سال ۲۰۳۰ ارائه دهد.