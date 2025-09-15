  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۱۰

کرملین: ناتو عملا با روسیه در جنگ است و نیازی به اثبات ندارد

سخنگوی کرملین می‌گوید که سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) عملا در جنگ با روسیه است زیرا به طور مستقیم و غیر مستقیم از اوکراین حمایت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین بر این باور است که ناتو با حمایت مستقیم و غیرمستقیم از اوکراین، عملاً با مسکو در جنگ است.

پسکوف تاکید کرد: ناتو مستقیم و غیر مستقیم از اوکراین حمایت می‌کند. بنابراین با اطمینان کامل می‌توان گفت که این ائتلاف در نبرد با روسیه است.

به گفته دیپلمات روس، این موضوع واقعیتی «آشکار» است و به هیچ‌گونه مدرکی نیاز ندارد.

اظهارات پسکوف در حالی است که رادوسلاو سیکورسکی، وزیر خارجه لهستان ۱۲ سپتامبر مدعی شد که ناتو با روسیه در جنگ نیست اما مسکو از طریق اوکراین علیه این ائتلاف نظامی تحت رهبری آمریکا، عملیات‌های نظامی انجام می‌دهد!

وی همچنین مدعی شد که تأمین ضمانت‌های امنیتی برای کی‌یف به معنای آمادگی کشورهای اروپایی برای ورود به جنگ روسیه است اما او «تصور نمی‌کند که هیچ کشوری مایل به چنین اقدامی باشد.»

کد خبر 6590313

