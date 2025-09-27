به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حاجبفرد عصر شنبه در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، بهویژه شهدای دانشآموز، اظهار کرد: دانشآموزان عزیزی که در دوران دفاع مقدس به جبهههای حق علیه باطل رفتند، با آگاهی و شناخت کامل راه جانفشانی و شهادت را انتخاب کردند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار افزود: آنان بهترین هستی و سرمایه خود را در طبق اخلاص گذاشتند تا امروز عزت، امنیت و اقتدار ایران اسلامی حفظ شود.
حاجب فرد با تأکید بر ایجاد جامعهای عدالتمحور افزود: ما بهعنوان مسئولین وظیفه داریم شرایطی فراهم کنیم تا دانش آموزان و جوانان این مرز وبوم در مسیر رشد و پیشرفت قرار گیرند.
وی در ادامه با بیان اینکه شما دانشآموزان نیز وظیفه دارید با جدیت در مسیر تحصیل علم و دانش گام بردارید و آینده این کشور را بسازید، افزود: همانگونه که شهدای دانشآموز، با انتخاب آگاهانه خود تاریخساز شدند، امروز نیز نسل جوان باید با تلاش علمی و اخلاقی ادامهدهنده راه آنان باشد.
در این یادواره بخشهایی همچون تجلیل خانواده شهیدان گشتی و دشتی، اجرای سرود، روایتگری دفاع مقدس و سخنرانی امامجمعه نیز برگزار شد که فضای معنوی و حماسی خاصی به این مراسم بخشید.
