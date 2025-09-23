آغاز سال تحصیلی در دیلم با نواختن زنگ ایثار و مقاومت

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار دیلم صبح سه شنبه در این آئین با تبریک فرارسیدن سال تحصیلی جدید گفت: شهرستان دیلم در سال جاری پذیرای هفت هزار و ۲۰۰ دانشآموز در ۶۹ مدرسه و ۳۴۹ کلاس درس است که امروز با شور و نشاط وارد کلاسهای درس شدند.
اکبر حاجب فرد، با اشاره به اهمیت نقش مدرسه در تربیت نسل آینده اظهار داشت: مدرسه محور اصلی تعلیم و تربیت است و باید محیطی ایمن، پویا و بانشاط برای دانشآموزان فراهم شود.
معاون فرماندار دیلم در ادامه با یادآوری هفته دفاع مقدس تصریح کرد: دفاع مقدس نماد ایستادگی، ایثار و مقاومت ملت ایران است و امروز دانشآموزان ما باید با الهام از آن فرهنگ غنی، مسیر علمآموزی، خودباوری و خدمت به میهن را دنبال کنند.
وی افزود: زنگ آغاز سال تحصیلی که همزمان با زنگ ایثار و مقاومت نواخته شد، یادآور رشادتها و فداکاریهای شهیدان والامقام است و بر نسل امروز تأکید میکند که امنیت و آرامش کنونی کشور مدیون جانفشانی رزمندگان و ایثارگران است.
حاجبفرد در پایان از زحمات فرهنگیان، مدیران مدارس و همراهی خانوادهها قدردانی کرد و گفت: همافزایی و همکاری همهجانبه، بستر ارتقای کیفیت آموزش، تحقق اهداف و خروجی بهتر کنکوریها را فراهم خواهد ساخت.
در خاتمه این مراسم، به مناسبت هفته دفاع مقدس، زنگ ایثار و مقاومت نواخته شد و یاد و خاطره شهدای گرانقدر گرامی داشته شد.
نظر شما