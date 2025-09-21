  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۵۹

تصادف دو خودرو در محور قره چمن به میانه ۵ مصدوم برجای گذاشت

بستان آباد- روابط عمومی اورژانس بستان آباد گفت: برخورد دو دستگاه خودروی سواری در محور قره چمن به میانه منجر به مصدومیت ۵ نفر شد.

مهدی فتح اله زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: حوالی ساعت ۱۷:۳۰ امروز، تصادف دو دستگاه خودروی سواری پژو ۲۰۷ و پژو ۴۰۵ در محور قره چمن به سمت میانه، کیلومتر ۵، منجر به مصدومیت ۵ نفر شد.

فتح اله زاده افزود: بلافاصله پس از اعلام این حادثه، سه دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های امدادی تیکمه‌داش، قره چمن و هشترود به محل اعزام شدند.

وی گفت: امدادگران حاضر در صحنه، عملیات تریاژ (اولویت‌بندی مصدومان) و اقدامات امدادی و درمانی لازم را برای مجروحان انجام دادند و تمامی ۵ مصدوم این حادثه پس از دریافت کمک‌های اولیه، با آمبولانس‌های اعزامی برای ادامه درمان به بیمارستان امام حسین (ع) هشترود منتقل شدند.

