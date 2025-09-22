  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۱۱

تصادف دو خودروی سواری در جاده اهر به مشگین‌شهر ۷ مصدوم داشت

تصادف دو خودروی سواری در جاده اهر به مشگین‌شهر ۷ مصدوم داشت

تبریز- مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی از ارائه خدمات امدادی به مصدومان تصادف شاخ به شاخ دو خودرو در جاده اهر به مشگین‌شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید منجم صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به جزئیات این حادثه اظهار داشت: ساعت ۲۰:۰۸ شامگاه یکشنبه، سی‌ام شهریورماه، گزارشی مبنی بر وقوع یک فقره تصادف شاخ به شاخ دو خودروی سمند و نیسان در کیلومتر ۷ جاده اهر به مشگین‌شهر، پس از تقاطع روستای ریحان، به مرکز کنترل عملیات (EOC) هلال احمر اعلام شد.

وی با بیان اینکه نیروهای امدادی بدون فوت وقت به محل حادثه اعزام شدند، افزود: بلافاصله نجاتگران پایگاه امداد و نجات جاده‌ای شهدای ارسباران (نقدوز) و جمعیت هلال احمر شهرستان اهر به همراه دیگر عوامل امدادی به منطقه اعزام شدند.

منجم در ادامه با اشاره به آمار مصدومان این حادثه گفت: این تصادف متأسفانه ۷ مصدوم داشت که تیم‌های امدادی ما اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی لازم را برای تمامی مصدومان انجام دادند و در نهایت دو نفر از ایشان برای دریافت خدمات درمانی تکمیلی به بیمارستان منتقل شدند.

کد خبر 6597393

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها