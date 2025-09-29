به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام بهرام سرمست به این شرح است:

هفتم مهر، روز ملی آتش‌نشانی و ایمنی، روزی است برای یادآوری دلاوری‌ها و فداکاری‌های انسان‌هایی که در دل خطر، حافظ جان و مال و سرمایه‌های مردم می‌شوند.

آتش‌نشانی فراتر از یک شغل است؛ انتخابی است برخاسته از عشق به انسان‌ها و زیستن در مسیر ایثار که شعله امید را در دل دیگران روشن نگه می‌دارد.

این روز همچنین فرصتی است برای یادآوری اهمیت و ضرورت رعایت اصول ایمنی به‌عنوان مسئولیتی همگانی که می‌تواند سرمایه‌های انسانی و مادی جامعه را از خطر نابودی حفظ کند.

مایه مباهات است که نخستین سازمان آتش‌نشانی ایران در تبریز بنیان گذاشته شده و این خطه، همچون عرصه‌های گوناگون دیگر در این عرصه نیز پیشگام خدمت‌رسانی و فداکاری بوده است.

به نمایندگی از مردم شریف آذربایجان شرقی، ضمن گرامی‌داشت یاد شهدای آتش‌نشان، صمیمانه قدردان تلاش‌های بی‌وقفه آتش‌نشانان عزیز و خانواده‌های فداکارشان هستم و امیدوارم خداوند بزرگ، پشتیبان همیشگی آنان در مسیر خدمت باشد.