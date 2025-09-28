قالیباف برای ادای دین به شهدای سمنان وارد این استان شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ظهر یکشنبه در رأس هیئتی وارد سمنان شد و مورد استقبال مقامات ارشد استانی قرار گرفت. در مراسم استقبال از قالیباف که در فرودگاه شهدای سمنان انجام شد، نماینده ولی فقیه در استان، استاندار و نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان سمنان حضور داشتند.

ادای احترام به مقام شامخ شهدای ۸ سال دفاع مقدس مقارن با دومین اجلاسیه بزرگ سه هزار شهید استان سمنان از جمله برنامه‌های سفر قالیباف به سمنان اعلام شده است. محمد باقر قالیباف همچنین قرار است در مراسم اختتامیه کنگره بزرگداشت شهدای استان سمنان در مصلای امیرالمومنین علیه السلام سخنرانی کند.

به نظر می‌رسد رئیس مجلس در سفر یک روزه خود به سمنان با جمعی از مقامات این استان نیز دیدار خواهد کرد اما برنامه مدون سفر او در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته است.

دومین اجلاسیه بزرگ ۳۰۰۰ شهید استان سمنان از سی و یکم شهریور ماه آغاز و امشب به پایان خواهد رسید یادواره شهدای مرکز استان یادواره شهدای جهادگر اجرای ارکست سمفونی ملی ایران ویژه برنامه‌های کودک و نوجوان تقدیر از خانواده‌های معظم شهدا و غیره از جمله برنامه‌های این اجلاسیه بود.

نخستین اجلاسیه بزرگ شهدای استان سمنان سال ۱۳۹۴ به میزبانی شهرستان شاهرود برگزار شده بود