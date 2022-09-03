  1. استانها
  2. بوشهر
۱۲ شهریور ۱۴۰۱، ۸:۱۶

رئیس شورای شهر بوشهر:

درجه شهرداری بندر بوشهر ارتقا یافت

درجه شهرداری بندر بوشهر ارتقا یافت

بوشهر- رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر گفت: بعد از هفت سال، درجه شهرداری بوشهر از ۱۰ به ۱۱ ارتقا یافت.

وحید نیک‌روش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از اولویت‌های شورای ششم ارتقا درجه شهرداری بندر بوشهر بود که اقدامات قانونی لازم در همین زمینه انجام شد.

وی اضافه کرد: خوشبختانه با پیگیری‌های صورت گرفته این ارتقای درجه از سوی وزارت کشور ابلاغ شد و شهرداری بندر بوشهر به درجه ۱۱ ارتقا یافت که نشان از رشد شهرداری است.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر خاطر نشان کرد: این ارتقا در جذب اعتبارات ملی و استانی و رشد بودجه شهرداری، کمک‌های اعتباری به پروژه‌های مثل طرح جانمایی سایت جدید پسماند، بهسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، تجهیز ماشین آلات عمرانی و آتش نشانی و ارتقا چارت سازمانی شهرداری تأثیر بسزایی خواهد داشت.

نیک روش ادامه داد: امیدواریم این ارتقای درجه بتواند زمینه خدمات دهی بهتر مدیریت شهری به شهروندان را فراهم کند و شاهد حرکت دو چندان چرخ توسعه و عمران شهری در بندر بوشهر باشیم.

کد مطلب 5579976

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها