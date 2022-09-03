درجه شهرداری بندر بوشهر ارتقا یافت

وحید نیکروش در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از اولویتهای شورای ششم ارتقا درجه شهرداری بندر بوشهر بود که اقدامات قانونی لازم در همین زمینه انجام شد.
وی اضافه کرد: خوشبختانه با پیگیریهای صورت گرفته این ارتقای درجه از سوی وزارت کشور ابلاغ شد و شهرداری بندر بوشهر به درجه ۱۱ ارتقا یافت که نشان از رشد شهرداری است.
رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر خاطر نشان کرد: این ارتقا در جذب اعتبارات ملی و استانی و رشد بودجه شهرداری، کمکهای اعتباری به پروژههای مثل طرح جانمایی سایت جدید پسماند، بهسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، تجهیز ماشین آلات عمرانی و آتش نشانی و ارتقا چارت سازمانی شهرداری تأثیر بسزایی خواهد داشت.
نیک روش ادامه داد: امیدواریم این ارتقای درجه بتواند زمینه خدمات دهی بهتر مدیریت شهری به شهروندان را فراهم کند و شاهد حرکت دو چندان چرخ توسعه و عمران شهری در بندر بوشهر باشیم.
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