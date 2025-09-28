سقف تازه بانک مرکزی برای تتر؛ اختلاف نرخ و هشدار مسدودسازی

به گزارش خبرنگار مهر در شرایطی که هیئت عالی بانک مرکزی سقفهای تازهای برای خرید و نگهداری استیبلکوینها تعیین کرده، بازار رمزارز ایران با اختلاف نرخ معنادار تتر در صرافیها و هشدار کارشناسان درخصوص احتمال مسدود شدن دارایی کاربران ایرانی مواجه شده است؛ سه رویدادی که پیام مشترک آن به فعالان بازار، افزایش فشارهای نظارتی و ضرورت مدیریت ریسک است.
سقف تازه برای خرید و نگهداری استیبلکوینها
روز گذشته اصغر ابوالسحنی، قائممقام بانک مرکزی از تصویب مصوبه مهم در جلسه پنجم مهرماه ۱۴۰۴ هیئت عالی این بانک خبر داد. بر اساس این مصوبه، سقف سرانه مجموع خرید رمزپولهای پایه ثابت (Stable Coin) مانند تتر، برای هر کاربر حقیقی و حقوقی متناظر با کد ملی یکتا در تمامی پلتفرمهای کارگزاری رمزارز، ۵ هزار دلار در سال تعیین شد.
همچنین، سقف نگهداری این داراییها برای هر کاربر ۱۰ هزار دلار خواهد بود. بر اساس مصوبه یاد شده، افرادی که پیشتر بیش از سقف مجاز نگهداری داشتهاند، یک ماه فرصت دوره گذار دارند تا داراییهای خود را با سقف جدید تطبیق دهند.
قائممقام بانک مرکزی تأکید کرد با انتشار این مصوبه در پایگاه اطلاعرسانی بانک مرکزی، مفاد آن برای کلیه معاملهگران رمزارز و کاربران لازمالاجرا خواهد بود.
اختلاف غیرعادی نرخ تتر در صرافیهای ایرانی
همزمان با اعلام سقفهای تازه، رصد میدانی فعالان بازار نشان میدهد نرخ لحظهای تتر در دو صرافی ایرانی، اختلافی بین ۱۷۰۰ تا ۲,۰۰۰ تومان را ثبت کرده است.
کارشناسان این اختلاف را غیرعادی دانسته و برخی آن را ناشی از قیمتسازی مصنوعی توسط صرافیها یا بازیگران بزرگ برای ایجاد نوسان و جذب نقدینگی به یک پلتفرم خاص تحلیل میکنند. گروهی دیگر این رویداد را نتیجه فشار شدید تقاضا در یک صرافی خاص دانسته، اما هشدار میدهند در نبود محرکهای واقعی اقتصادی، این اختلاف پایدار نخواهد ماند و بازار معمولاً به تعادل بازمیگردد.
پیش از این قوه قضائیه اعلام کرده بود با کانالهایی که در پی جو سازی در خصوص انتشار اخبار اقتصادی ناشی از فعال سازی مکانیسم ماشه هستند برخورد خواهد کرد.
هشدار از احتمال مسدود شدن داراییهای تتر
در ادامه فشارهای نظارتی بر بازار رمزارز، برخی کارشناسان نسبت به احتمال بالای مسدود شدن داراییهای کاربران ایرانی در تتر هشدار دادهاند.
تتر بهعنوان بزرگترین استیبلکوین جهان، توانایی مسدودسازی تراکنشها و آدرسهای خاص را دارد و این اقدام معمولاً در پاسخ به درخواست نهادهای بینالمللی یا برای رعایت تحریمها انجام میشود. گزارشها حاکی است تاکنون هزاران آدرس در شبکه تتر مسدود شده که دسترسی به داراییهای مرتبط با آنها ممکن نبوده است.
با توجه به سهم بالای تتر در نقل و انتقالات مالی و معاملات رمزارز در ایران، کارشناسان توصیه میکنند فعالان بازار پیش از تصمیمگیری درباره ذخیره و جابهجایی داراییهای دیجیتال، ریسکها را با دقت بررسی کنند.
سه رویداد محدودیتهای تازه بانک مرکزی، اختلاف نرخ تتر در صرافیها، و تهدید مسدودسازی تصویری روشن از دوران تازه رمزارز در ایران ارائه میدهد؛ دورانی که احتمالاً با مقررات سختتر، نظارت بیشتر و لزوم استراتژیهای امن برای معامله و نگهداری داراییها همراه خواهد بود.
