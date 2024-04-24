«تتر» جایگزین دلار می شود؟

به گزارش خبرگزاری مهر مؤسسه تحقیقات سیاست خارجی آمریکا در مقالهای به وضعیت بازار ارزهای دیجیتال پرداخته که سایت مسیر اقتصاد این مقله را ترجمه و منتشر کرده است. در این مقاله آمده است که ترس و عدم آگاهی از ارزهای دیجیتال در بالاترین سطوح دولت ایالات متحده، یک تهدید بزرگ برای امنیت ملی این کشور و هژمونی دلار محسوب میشود. ظهور بیت کوین در سال ۲۰۰۸ و شبکههای پرداخت (PCN) جعبه پاندورا را گشوده تا برای همیشه نحوه ذخیره و انتقال ثروت جهانی را تغییر دهد. اگر پیشرفت سریع هوش مصنوعی نیز در ایجاد راهحل برای PCNها بر این روند افزوده شود، آنگاه سیستم پولی جهان به طور چشمگیری تغییر خواهد کرد.
رویکرد کوتهبینانه مقامات آمریکایی به رمزارز
با این وجود، سیاستمداران هر دو حزب بزرگ ایالات متحده و همچنین بسیاری از نهادهای امنیت ملی، نمیدانند که ارزهای دیجیتال چگونه کار میکنند و تمایلی نیز به استفاده از ابزارهای پیشگیرانه برای تضمین تداوم کاربرد دلار آمریکا بهعنوان ارز مسلط جهانی در زمینه فناوریهای جدید را ندارند.
ایستادگی در برابر استخراج ارز دیجیتال بانک مرکزی ایالات متحده از جمله تلاشهای قانونی برای منع خزانه داری کشور به منظور بررسی امکان سنجی آن است که ریشه آن اطلاعات نادرست در مورد نحوه عملکرد ارزهای دیجیتال و ترس از دست دادن حقوق حریم خصوصی یا کنترل توانایی افراد برای خرید کالاها و خدمات است.
به نظر میرسد، نگرش اصلی در ایالات متحده این است که دولت این توانایی را دارد که به تنهایی توسعه فناوری جهانی و چشم انداز پولی دیجیتال را برای همیشه متوقف کند. البته، چنین رویکرد کوتهبینانه میتواند موقعیت دلار آمریکا را در اکوسیستم مالی جهانی تهدید کنند.
پس از زمان جنگ جهانی دوم، ابزار کلیدی قدرت ملی ایالات متحده، تقاضای جهانی برای ارزی باثبات بوده تا بر اساس آن بتوان مبادلات تجاری و سرمایه گذاری بلندمدت را تعیین و ثروت خود را ذخیره کرد. ایالات متحده از این تقاضای جهانی برای دلار سود میبرد زیرا تا ۸۰ درصد از معاملات بر اساس آن انجام میشود.
با گذشت زمان، این ثبات ناشی از تقاضای جهانی منجر به کاهش تورم، افت نرخ بهره برای کسبوکارها و مصرفکنندگان آمریکایی شده و به ایالات متحده اجازه داده تا کسریهای مالی و تجاری خود را بدون تحمل پیامدهای منفی جبران کند. البته ایالات متحده با استفاده از ابزار دلار میتواند با جمعآوری دادههای تجارت جهانی و دسترسی به حسابهای دلاری و سیستم مالی اهرم فشاری را در اختیار داشته باشد.
گسترش کاربرد تتر با پشتوانه دلار
در این میان، بسیاری از نهادهای امنیت ملی ایالات متحده بر این موضوع تمرکز کردهاند که آیا پول ملی دیگری مانند یوآن چین میتواند جایگزین دلار شود یا خیر. در مقابل، این نهادها توجه اندکی به ایجاد مکانیسمهای جدید در راستای تسهیل تجارت، سرمایه گذاری و ذخیره ثروت به دلار آمریکا از طریق حرکت جهانی به سمت ارزهای دیجیتال و PCN دارند.
در مقابل، آنها ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین را به عنوان تهدید و نه فرصت تلقی میکنند. در حالی که این ارزهای دیجیتال میلیونها تراکنش روزانه را مانند ارزهای ملی سنتی به راحتی انجام میدهند. همچنین، کارآفرینان در حال یافتن راههایی برای استفاده از این فناوریهای جدید در اشکال دیگر ذخیرهسازی و انتقال ثروت هستند.
امروزه، شرکتهای کارآفرین در خارج و داخل ایالات متحده برای ذخیرهسازی و انتقال ثروت مبتنی بر دلار آمریکا استفاده میکنند. اخیراً یک شرکت مستقر در هنگکنگ، استیبلکوینهای مرتبط با تمام ارزهای اصلی جهان را ایجاد کرده و ادعا میکند که استیبل کوین تتر (USDT) بر اساس «یک به یک» با دلار آمریکا پشتیبانی میشود.
به عبارت دیگر، یک استیبل کوین تتر از نظر تئوری معادل یک دلار آمریکا است، زیرا این شرکت ادعا میکند که میتواند ارزش معادل دلار را تثبت کند. USDT یک راهحل ذخیره و انتقال امن ثروت با دلار و توانایی پرداخت برای کالاها و خدمات را در استیبل کوین ارائه میدهد و دیگران نیز آن را به عنوان دارایی با ارزش تعریف شده و پایدار میپذیرند.
استیبل کوین تتر همچنین برای کسانی که انواع دیگری از ارزهای رمزنگاری شده (مانند بیت کوین) را در اختیار دارند، این فرصت را میدهد تا آن را تبدیل و از نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال جلوگیری کنند. تقریباً نیمی از معاملات بیت کوین اکنون به USDT متصل هستند. در سال ۲۰۲۲، iFinex ادعا کرد که استیبل کوین USDT برای پردازش حدود ۱۸.۲ تریلیون دلار تراکنش استفاده و USDT به عنوان جایگزین دلار با استقبال رو به رشدی روبرو شده است. به عنوان مثال، اکنون میتوان از آن برای تسویه پرداختهای مالیاتی در شهر لوگانو سوئیس استفاده کرد.
تهدید و فرصت استیبل کوین تتر برای دلار
اکنون این پرسش مطرح میشود که آیا استفاده از USDT، موقعیت دلار آمریکا را تقویت میکند یا خیر؟ چندین اشکال در این فرض وجود دارد. نخست اینکه شرکتهای غیر آمریکایی مانند iFinex و نه وزارت خزانهداری ایالات متحده، قوانین مربوط به استفاده از ارزهای دیجیتال مرتبط با دلار را تعریف و تنظیم میکنند.
دوم، این معاملات هرچند متصل به دلار آمریکا است، اما خارج از نظارت سیستم مالی ایالات متحده بوده و راه حل مفیدی برای جلوگیری از تحریمهای واشنگتن علیه شرکتها و کشورها را فراهم میکند. سوم، به دلیل اینکه دلار آمریکا و معادلهای آن هرگز دست به دست نمیشوند (فقط استیبل کوینها تغییر میکنند)، واشنگتن نظارت اندکی نسبت به جابجایی و استفاده از ارز خود در خارج از ایالات متحده دارد.
چهارم، این استیبل کوینها ریسک صادرکننده را به همراه دارند و با افزایش استفاده از آنها و در یک رویداد که هیچ ارتباطی با ثبات دلار ندارد، میتواند به طور کلی اعتماد جهانی به دلار را تضعیف کند. در نهایت، چون طرفهای ثالث و نه ایالات متحده در مورد استیبل کوینهای خود تصمیم میگیرند، تهدید بلندمدت این است که با پذیرش و شناخت بیشتر استیبل کوینهایی مانند تتر، ارزش آنها میتواند از دلار آمریکا جدا شود.
با این وجود، هنوز فرصتهایی در این حوزه وجود دارد. اکنون استیبلکوینهایی مانند تتر در حال گسترش هستند، اما دلار نیز به عنوان ذخیره ارزش جهانی ترجیح داده میشود و دارندگان ارزهای دیجیتال هنوز به دنبال گزینه ارزیابی ارزش داراییهای خود در برابر دلار هستند. اما اگر ایالات متحده نتواند این پروتکلها و PCNهای مربوط به آنها را بپذیرد، آنگاه کنترل بازار را به طرف دیگر، احتمالاً یک دولت دشمن، واگذار خواهد کرد و در نتیجه آسیب بزرگ و غیرقابل جبران به ایالات متحده وارد خواهد داشت. تتر هشداری است که شرکتهای خارجی از تسلط دلار آمریکا و پیشرفتهای فناوری ایالات متحده استفاده میکنند و نادیده گرفتن این فناوری و آرزوی ارزهای رمزپایه و استیبل کوینها، در راستای از دست دادن سلطه جهانی دلار آمریکا است.
نظر شما