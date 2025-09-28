۵۱ عنوان کتاب دفاع مقدس در خراسان شمالی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی از ۵۱ کتاب دفاع مقدس با حضور نویسندگان، خانوادههای شهدا و مسئولان در بجنورد برگزار شد.
در این مراسم که صبح یکشنبه در سالن جلسات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان شمالی برپا شد، تازهترین آثار حوزه ادبیات و پژوهش دفاع مقدس معرفی شدند.
این آثار شامل خاطرات رزمندگان، زندگینامه شهدا، پژوهشهای تاریخی و مجموعه مقالات است که با هدف انتقال ارزشهای ایثار و مقاومت به نسلهای آینده منتشر شدهاند.
کتابهای رونماییشده قرار است در اختیار مراکز فرهنگی، آموزشی و علاقهمندان در سطح استان قرار گیرد.
