انتشار فراخوان چهاردهمین دوره جایزه ادبی یوسف در خراسان شمالی

سرهنگ مهدی الهی‌راد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: چهاردهمین دوره جایزه ادبی یوسف (داستان کوتاه دفاع مقدس و مقاومت) با محوریت ایران قوی شامل جنگ تحمیلی هشت‌ساله رژیم بعثی عراق علیه ایران و جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران فراخوان داد.

وی افزود: این دوره در سه بخش نوجوان، بزرگسال و داستانک برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را تا ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴ ارسال کنند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان شمالی درباره نحوه ارسال آثار گفت: آثار باید در قالب فایل ورد به همراه مشخصات فردی و شماره تماس از طریق پیام‌رسان ایتا به شماره ۰۹۰۲۵۸۷۹۳۳۱ یا ایمیل Hefze.asar@yahoo.com ارسال شود.

سرهنگ الهی‌راد بیان کرد: دبیرخانه این جشنواره در بجنورد، بلوار پیامبر اعظم (ص)، اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، موزه دفاع مقدس و مقاومت مستقر است و علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۵۸۳۲۷۴۰۳۸۰ تماس بگیرند.