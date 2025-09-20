۵۰۰ کتاب دفاع مقدس در خراسان شمالی تدوین شد

گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی الهی راد پیش از ظهر شنبه در نشست خبری که در سالن جلسات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان شمالی برگزار شد، با اشاره به شعار محوری «در راه فتح قله‌ایم» اظهارکرد: شش هزار برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در استان، برگزار می‌شود.

وی یادآور شد: در هفته دفاع مقدس از ۱۰ هزار پیشکسوت دوران دفاع مقدس در سطح روستا، شهر و شهرستان و استان تقدیر و تجلیل می‌شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان‌شمالی با اشاره به تدوین بیش از ۵۰۰ کتاب در حوزه دفاع مقدس و رونمایی ۵۱ عنوان کتاب چاپی و صوتی افزود: دفاع مقدس جلوه‌ای عظیم از همبستگی ایثار و ایستادگی مردم است و آحاد مردم برای تحکیم نهال انقلاب اسلامی در مقابل رژیم بعثی عراق جانفشانی کردند.

الهی‌راد برنامه ورزشی، محفل انس با قرآن، مسابقات کتابخوانی، اعزام گروه‌های جهادی و فعالیت‌های امدادی، اهدای بسته‌های معیشتی و لوازم التحریر، غبار روبی گلزار شهدا، تبیین دستاوردهای دفاع مقدس را از برنامه‌های هفته دفاع مقدس عنوان کرد.

وی پخش فیلم مستند و ویزیت رایگان، دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی و گردهمایی بسیجیان را از مهمترین برنامه‌های هفته دفاع مقدس نام برد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان‌شمالی با تاکید بر اینکه باید فرهنگ دفاع مقدس را در جامعه گسترش دهیم، بیان کرد: تبیین و نشر فرهنگ ایثار و شهادت به ویژه برای نسل جوان در دستور کار است.