مقدمه چینی اروپا برای وضع یک جریمه سنگین دیگر برای گوگل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کمیسیون اتحادیه اروپا، که مسئول نظارت بر رقابت در این منطقه است، اوایل این ماه شرکت گوگل را به مبلغ ۲.۹۵ میلیون یورو جریمه کرد. این جریمه به دلیل نقض قوانین قدیمی ضدانحصار اتحادیه اروپا صادر شد؛ گوگل متهم بود که سرویس‌های نمایش آنلاین خود را ترجیح داده و نقش مرکزی بازار تبلیغاتی AdX را تقویت کرده، امری که به ضرر رقبا و ناشران آنلاین بود.

این جریمه‌ها مربوط به اتهاماتی است که در مارس علیه گوگل مطرح شد و بر اساس آن‌ها، این شرکت موتورهای جستجوی خود، مانند Google Shopping، Google Flights و Google Hotels را به رقبا ترجیح داده است.

پرونده جدید علیه گوگل بر اساس قانون بازارهای دیجیتال اتحادیه اروپا (DMA) ارائه شده است؛ قانونی که از سال ۲۰۲۳ اجرایی شده و فهرستی از «بایدها» و «نبایدها» برای شرکت‌های بزرگ فناوری ارائه می‌دهد. هدف این قانون کنترل قدرت شرکت‌های بزرگ و ایجاد فرصت‌های رقابتی بیشتر برای سایر شرکت‌ها و ارائه گزینه‌های متنوع‌تر به کاربران است.

نقض این قوانین می‌تواند تا ۱۰ درصد از فروش سالانه جهانی شرکت‌ها هزینه داشته باشد. گوگل چند پیشنهاد برای برطرف کردن نگرانی‌ها و کاهش جریمه‌ها ارائه کرد، اما این تلاش‌ها موفقیت‌آمیز نبود.