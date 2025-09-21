هشدار آمازون، گوگل و مایکروسافت به کارمندان خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، کاخ سفید روز جمعه به وقت آمریکا اعلام کرد ترامپ بیانیه ای را امضا کرده که طبق آن کارفرمایان باید هزینه ای ۱۰۰ هزار دلاری برای درخواست های روادید H-۱B پرداخت کنند.

طبق گزارش ها آمازون، گوگل و مایکروسافت در واکنش به این امر به کارمندان صاحب این نوع روادید اعلام کرده اند داخل کشور بمانند و در حال حاضر از سفرهای خارجی اجتناب کنند.

همچنین در صورتیکه آنها هم اکنون در سفر باشند، باید قبل از اجرایی شدن بیانیه مذکور به وقت ۱۲:۰۱ دقیقه روز یکشنبه به وقت آمریکا، به کشور بازگردند.

دست اندرکاران این صنعت یادداشت هایی از آمازون و مایکروسافت و همچنین منابعی دیگر یادداشت مشابهی را از گوگل منتشر کرده اند.

طبق داده های دولت آمریکا، کارمندان آمازون که تا این نقطه از سال مالی جاری بیشترین میزان روادید H-۱B دریافت کرده اند. پس از آمازون، بیشترین تعداد دریافت این رویداد به شرکت خدمات مشاوره تاتا و سپس به ترتیب، مایکروسافت، متا و اپل تعلق دارد. در این رده‌بندی گوگل در جایگاه ششم قرار گرفته است.

در این میان یک مقام کاخ سفید به نشریه آکسیوس اعلام کرده هزینه مذکور فقط برای روادید جدید اعمال می شود و تجدید آن یا روادید های فعلی H-۱B شامل آن نمی شوند.