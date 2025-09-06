گوگل شریک پروپاگاندای رژیم صهیونیستی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، هدف این کمپین ترویج پیامهای دولتی و کم اهمیت جلوه دادن بحران انسانی در غزه است.
این قرارداد که اواخر ژوئن امضا شده، گوگل را به عنوان «یک نهاد کلیدی» در حمایت از استراتژی روابط عمومی نتانیاهو معرفی میکند. کمپین مذکور چند روز پس از آن آغاز شد که رژیم صهیونیستی در تاریخ ۲ مارس ورود غذا، دارو، سوخت و سایر اقلام بشردوستانه به غزه را مسدود کرد. در پی این اقدام، قانونگذاران از مقامات پرسیدند که آیا دولت برای پیامدهای منفی آماده بوده است یا نه.
سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی در آن زمان گفت: مقامات ممکن است کمپینی دیجیتال راهاندازی کنند تا توضیح دهند در غزه گرسنگی وجود ندارد و دادهها را ارائه کنند.
از آن زمان، تبلیغات دولتی که قحطی در غزه را انکار میکنند، بهطور گسترده منتشر شدهاند. از جمله، ویدیویی در یوتیوب از سوی وزارت خارجه رژیم صهیونیستی که اعلام میکند: «در غزه غذا وجود دارد. هر ادعای دیگری دروغ است.»
این کلیپ بیش از ۶ میلیون بازدید داشته که بخش عمدهای از آن از طریق تبلیغات پولی تقویت شده است.
بر اساس این گزارش، تبلیغات از طریق یوتیوب و پلتفرم Display & Video ۳۶۰ متعلق به گوگل مدیریت میشوند که در اسناد دولتی از آنها با عنوان «هسبارا» یاد شده است. این واژهای عبری است که اغلب بهعنوان «تبلیغات دولتی» یا «پروپاگاندا» ترجمه میشود.
اسناد نشان میدهند رژیم صهیونیستی همچنین سه میلیون دلار برای تبلیغات در شبکه اجتماعی آمریکایی ایکس و ۲.۱ میلیون دلار در پلتفرم فرانسوی-رژیم صهیونیستی Outbrain/Teads هزینه کرده است.
