  1. استانها
  2. گلستان
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۳

پلمب ۱۲ واحد صنفی در گنبدکاووس

پلمب ۱۲ واحد صنفی در گنبدکاووس

گنبد- فرمانده انتظامی گنبدکاووس از پلمب ۱۲ واحد صنفی به علت عدم رعایت ضوابط و فعالیت غیرمجاز متصدیان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ستاد نادعلی صادقی اظهار کرد: با هدف ارتقای امنیت اجتماعی و شناسایی صنوف متخلف، طرح نظارت و کنترل بر اصناف توسط مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی شهرستان اجرا شد.

وی افزود: در این طرح، فعالیت متصدیان ۳۲ واحد صنفی مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفت. از بازخوردهای اجرای این طرح، ۱۲ واحد صنفی به علت عدم رعایت ضوابط و فعالیت غیرمجاز متصدیان، پلمب شدند.

فرمانده انتظامی گنبدکاووس گفت: شهروندان در صورت مشاهده تخلفات صنفی با شماره تلفن ۱۱۰ پلیس تماس و موضوع را اعلام کنند.

کد خبر 6620213

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها