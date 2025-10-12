پلمب ۱۲ واحد صنفی در گنبدکاووس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ستاد نادعلی صادقی اظهار کرد: با هدف ارتقای امنیت اجتماعی و شناسایی صنوف متخلف، طرح نظارت و کنترل بر اصناف توسط مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی شهرستان اجرا شد.

وی افزود: در این طرح، فعالیت متصدیان ۳۲ واحد صنفی مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفت. از بازخوردهای اجرای این طرح، ۱۲ واحد صنفی به علت عدم رعایت ضوابط و فعالیت غیرمجاز متصدیان، پلمب شدند.

فرمانده انتظامی گنبدکاووس گفت: شهروندان در صورت مشاهده تخلفات صنفی با شماره تلفن ۱۱۰ پلیس تماس و موضوع را اعلام کنند.