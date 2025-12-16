به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای آمریکایی «دیپلمات»، دولت مالزی از تعویق نشست ویژه وزیران امور خارجه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) درباره درگیری مرزی تایلند و کامبوج خبر داد.

نشست وزیران امور خارجه آسه‌آن که قرار بود روز سه‌شنبه برگزار شود، بنا به درخواست تایلند به ۲۲ دسامبر (اول دی) موکول شده است.

انور ابراهیم نخست‌وزیر مالزی، با اعلام این تصمیم، گفت که کوالالامپور با مقامات تایلند و کامبوج در تماس است و از طرفین می‌خواهد هرچه سریع‌تر، درگیری‌ها را متوقف کنند.

درگیری‌های مرزی میان تایلند و کامبوج که از ۷ دسامبر آغاز شده، وارد هشتمین روز خود شده و تقریباً به تمام بخش‌های مرز مشترک ۸۱۷ کیلومتری دو کشور گسترش یافته است. این نبردها تاکنون به آوارگی حدود نیم میلیون نفر در دو سوی مرز انجامیده و شامل استفاده گسترده از توپخانه، راکت و حملات هوایی بوده است.

بانکوک می‌گوید پایان درگیری‌ها منوط به توقف کامل عملیات نظامی از سوی کامبوج و ارائه پیشنهاد آتش‌بس است. تلاش‌های بین‌المللی، از جمله میانجی‌گری آمریکا، تاکنون نتوانسته به کاهش تنش‌ها منجر شود.

ازسرگیری درگیری‌ها میان تایلند و کامبوج در حالی است که پیشتر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اظهاراتی مدعی شده بود که توانسته به ۸ جنگ ازجمله جنگ میان این دو کشور پایان دهد.

شروع مجدد درگیری‌ها بین تایلند و کامبوج نشان دهنده پوشالی بودن ادعاهای ترامپ درباره ایجاد صلح در جهان با ابزار قدرت است.