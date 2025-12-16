  1. استانها
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۹:۴۰

رحمانی: نشست «کوثر محبت» ویژه نوجوانان مشهدی برگزار می‌شود

مشهد- مسئول کانون مداحان اداره تبلیغات اسلامی مشهد از برگزاری نشست افتتاحیه و مرحله شهرستانی مسابقه «کوثر محبت» با محوریت مدح‌خوانی حضرت زهرا(س) ویژه نوجوانان ۱۲ تا ۱۷ سال خبر داد.

یاسر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام جزئیات برگزاری مسابقه «کوثر محبت» اظهار کرد: نشست افتتاحیه و توجیهی این مسابقه فردا برگزار خواهد شد. مسابقه کوثر محبت، رقابتی در حوزه مدح خوانی با محوریت شخصیت و سیره حضرت زهرا (س) که برای پنجمین سال متوالی اجرا می‌شود.

مسئول کانون مداحان اداره تبلیغات اسلامی مشهد افزود: این مسابقه در دو گروه سنی ۱۲ تا ۱۴ سال و ۱۵ تا ۱۷ سال برگزار می‌شود و در مرحله شهرستانی، حدود ۲۰۰ نوجوان از مشهد مقدس در آن شرکت دارند. نشست افتتاحیه این رویداد، فردا بعدازظهر ساعت ۱۵ در بیت‌الجواد واقع در خیابان مطهری شمالی برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: مراحل رقابتی شهرستانی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، در دارالقرآن مرکزی آموزش و پرورش در خیابان ثبت، دارالقرآن ولیعصر (عج) برگزار خواهد شد. رقابت‌ها از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب ادامه دارد که روز چهارشنبه گروه سنی ۱۲ تا ۱۴ سال و روز پنجشنبه گروه سنی ۱۵ تا ۱۷ سال به رقابت می‌پردازند.

رحمانی خاطرنشان کرد: در پایان مرحله شهرستانی، شش نفر شامل سه نفر از هر گروه سنی به عنوان منتخبان معرفی و به مرحله استانی راه پیدا می‌کنند. مرحله استانی این مسابقات نیز ماه آینده، همزمان با ولادت حضرت امام زمان (عج) برگزار خواهد شد.

