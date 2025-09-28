  1. استانها
  2. هرمزگان
۶ مهر ۱۴۰۴، ۹:۴۷

کشف محموله ۶۰ هزار لیتری سوخت قاچاق در شهرستان خمیر

کشف محموله ۶۰ هزار لیتری سوخت قاچاق در شهرستان خمیر

بندرعباس- رئیس دادگستری شهرستان خمیر از کشف و توقیف یک محموله بزرگ سوخت قاچاق به میزان ۶۰ هزار لیتر گازوئیل در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان حیدری در این خصوص اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی بندرخمیر حین کنترل خودروهای عبوری در محور این شهرستان، به دو دستگاه کامیون مشکوک شده و با هماهنگی قضایی آن‌ها را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: پس از بازرسی از کامیون‌ها مشخص شد که متهمان در حال حمل غیرقانونی ۶۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق بوده‌اند.

رئیس دادگستری شهرستان خمیر با بیان اینکه در این رابطه یک نفر دستگیر شده است، تصریح کرد: یکی دیگر از متهمان متواری شده که دستور شناسایی و دستگیری وی صادر شده است.

وی خاطرنشان کرد: پرونده این موضوع در مراجع قضایی در دست بررسی قرار دارد و برخورد قانونی با قاچاقچیان سوخت به‌صورت جدی در دستور کار دستگاه قضایی و انتظامی شهرستان قرار گرفته است.

کد خبر 6604258

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها