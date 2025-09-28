به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید یوسف طباطبایینژاد صبح یکشنبه در آیین گرامیداشت روز جهانی ناشنوایان که با حضور حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور و جمالی نژاد استاندار اصفهان برگزار شد، بر لزوم اطلاعرسانی دقیق خدمات سازمان بهزیستی به جامعه تأکید و اظهار کرد: مردم اصفهان حساساند و میخواهند خدمات ارائهشده به جامعه، بهویژه ناشنوایان و معلولان را بهخوبی درک کنند.
وی ادامه داد: متأسفانه این خدمات نه در صداوسیما و نه در دیگر رسانهها بهصورت شایسته مطرح نمیشود. باید میزگردهایی برگزار شود تا مردم بدانند جمهوری اسلامی جامعهای عدالتمحور است و بین افراد سالم و معلول تفاوتی قائل نمیشود.
نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان با استناد به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) افزود: همه مخلوقات از انسانها تا حیوانات و حتی درختان عیال خدا هستند و محبوبترین انسانها نزد خداوند کسی است که به عیال خدا، بهویژه افراد نیازمندتر مانند معلولان خدمت کنند.
آیت الله طباطبائی نژاد اضافه کرد: خدمت به افرادی که نقص عضو دارند، ارزش بیشتری دارد زیرا نیازشان به کمک بیشتر است.
وی با انتقاد از کمبود امکانات بهزیستی، اظهار کرد: متأسفانه وسعت فعالیتهای بهزیستی محدود است و برخی افراد در صف انتظار دریافت خدمات هستند.
امام جمعه اصفهان خاطرنشان کرد: در بسیاری از شهرستانهای اصفهان مردم خودشان مراکزی برای نگهداری معلولان و سالمندان راهاندازی کردند اما این مراکز همچنان برای تأمین هزینههای آب، برق و گاز با مشکل مواجه هستند. دولت باید به این مراکز که به کمک مردم اداره میشوند، یاری برساند و هزینههای اولیه مانند آب و برق را از دوش آنان بردارد.
آیتالله طباطبایینژاد همچنین به مشکلات زیرساختی برای معلولان اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل اساسی، نبود امکانات مناسب مانند سرویسهای بهداشتی فرنگی در اماکن عمومی است.
وی افزود: فردی که معلولیت دارد برای استفاده از سرویسهای بهداشتی معمولی با مشکلات جدی مواجه است. این موضوع حتی از غذا برای آنها مهمتر است. باید گروههای بازرسی تشکیل شود تا این مشکلات شناسایی و رفع شوند.
نماینده ولی فقیه در اصفهان با تأکید بر لزوم حمایت از مراکز خیریهای که به معلولان و سالمندان خدمت میکنند، افزود: این مراکز نباید دغدغه پرداخت هزینههای اولیه را داشته باشند و دولت باید با نظارت و حمایت از جمله تأمین وسایل نقلیه یا معافیتهای مالی به این مراکز کمک کند تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
آیت الله طباطبائی نژاد با قدردانی از حضور رئیس سازمان بهزیستی گفت: لازم است خدمات این سازمان در سراسر کشور بهصورت شفاف و دقیق به مردم معرفی شود.
وی تأکید کرد: مردم باید بدانند که بهزیستی از گذشته تا امروز چه پیشرفتهایی داشته و چه خدماتی ارائه میدهد. این تبیین اعتماد مردم به نظام را تقویت میکند و اگر کمبودی هم وجود داشته باشد مردم خود به کمک میآیند.
