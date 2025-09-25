به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی ظهر پنجشنبه در آئین افتتاح مرکز خیریه توانبخشی معلولین ذهنی بالای ۱۴ سال یادگار توکل اظهار کرد: دولت باید با تسهیلگری و سیاستگذاریهای صحیح از ظرفیتهای موجود در جامعه بهرهبرداری کند تا مشکلات و چالشهای اجتماعی به سرعت برطرف شوند.
وی افزود: خیران استان مرکزی در حوزههای مختلف، علاوه بر کمکهای مالی، با تلاشهای فراوان خود در تأسیس و مدیریت مراکز اجتماعی و حمایتی، نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی مردم ایفا کردهاند.
زندیه وکیلی تصریح کرد: این فعالیتها همواره به تکمیل تلاشهای دولت کمک کرده و باعث تسریع در رفع نیازهای جامعه میشود.
وی ادامه داد: حضور و تلاشهای خیران در پروژههای اجتماعی باعث پیشرفت و توسعه زیرساختها در حوزههای مختلف مانند مدرسهسازی، مراکز درمانی و ایجاد خوابگاههای دانشجویی شده است.
زندیه وکیلی با اشاره به نقش بی بدیل خیران در کاهش مشکلات اقتصادی و اجتماعی، افزود: تمامی ما در یک سرزمین مشترک به نام ایران زندگی میکنیم و لازم است در جهت بهبود رفاه عمومی و ارتقای خدمات اجتماعی، همدلی و همکاری متقابل داشته باشیم.
تخصیص ۲۵ درصد از بودجههای توسعهای به پروژههای اجتماعی استان مرکزی توسط دولت
استاندار مرکزی گفت: در سال گذشته، خیرین استان مرکزی ۵۰ پروژه عمرانی در زمینه مدرسهسازی، درمان و خوابگاههای دانشجویی افتتاح کردهاند.
وی افزود: تعداد مراکز حمایتی و مددجویی به همت خیرین در استان، از ۱۰ مرکز در سال ۱۳۹۵ به ۳۰ مرکز در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است.
زندیه وکیلی تصریح کرد: دولت نیز با تخصیص ۲۵ درصد از بودجههای توسعهای به پروژههای اجتماعی، به همراه خیرین نقش مهمی در رفع نیازهای اجتماعی استان ایفا کرده است.
فضای مجازی، فرصت مناسبی برای شکوفایی استعدادهای افراد با ناتوانی است
استاندار مرکزی گفت: با بهرهگیری از ظرفیتهای فضای مجازی و فناوریهای نوین، میتوان به شکوفایی استعدادهای افراد با ناتوانی کمک کرد.
وی افزود: امروزه فضای مجازی و دنیای دیجیتال فرصتی بینظیر را برای افراد با ناتوانی فراهم میکند تا بتوانند از قدرت تفکر و استعدادهای خود بهرهبرداری کنند و در مسیر موفقیتهای اجتماعی و حرفهای قرار گیرند.
زندیه وکیلی تصریح کرد: توانمندیهای نهفته افراد با ناتوانی در حوزههای مختلف اجتماعی، حرفهای و هنری میتواند با استفاده از این فضاها به شکوفایی برسد و این امر به توسعه اجتماعی کشور کمک شایانی خواهد کرد.
استاندار مرکزی ادامه داد: در سالهای اخیر، استان مرکزی شاهد همکاری بیوقفه دولت و خیران در راستای تأمین خدمات اجتماعی به افراد با ناتوانی بوده است.
وی تاکید کرد: کارکنان مجموعههای بهزیستی با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای خود و در شرایط اقتصادی چالشبرانگیز، به ارائه خدمات حمایتی به افراد با ناتوانی میپردازند.
زندیه وکیلی تصریح کرد: این افراد خود نخستین خیران هستند که در شرایط محدودیت، با بهرهگیری از امکانات و منابع شخصی خویش، برای رفع نیازهای جامعه اقدام مینمایند.
وی افزود: باید از تمامی ظرفیتهای کشور بهرهبرداری کنیم تا خدمات لازم را به افراد با ناتوانی ارائه داده و آنان را در مسیر توانمندسازی و مشارکت فعالتر در جامعه قرار دهیم.
استاندار مرکزی گفت: استفاده از فناوریهای نوین و فضای مجازی میتواند در این راستا مؤثر واقع شود و به افراد با ناتوانی کمک کند تا به توانمندیهای پنهان خود پی برده و در جامعه به موفقیتهای بیشتری دست یابند.
