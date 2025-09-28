به گزارش خبرنگار مهر، داریوش فرمانی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته گردشگری، با تبریک این هفته اظهار داشت: گردشگری در استان بر چهار محور اصلی توسعه گردشگری داخلی، توسعه گردشگری خارجی، توسعه زیرساخت‌ها و آموزش متمرکز است و تلاش کرده‌ایم این سیاست‌ها به صورت بنیادین و اصولی اجرا شود.

وی با اشاره به رشد چشمگیر شاخص‌های این حوزه افزود: ظرفیت تخت‌های اقامتی استان از حدود چهار هزار و چهارصد تخت به بیش از هفت هزار و سیصد تخت رسیده که رشدی ۷۴ درصدی را نشان می‌دهد؛ رقمی بی‌سابقه که در کمتر نقطه‌ای از کشور قابل مشاهده است.

فرمانی همچنین از افتتاح دو اقامتگاه سنتی جدید، از جمله اقامتگاه «آریا نام» در بافت تاریخی کرمانشاه و بهره‌برداری از هتل ملل در جاده کرمانشاه-ماهیدشت خبر داد و گفت: افتتاح هفت دفتر جدید خدمات مسافرتی و صدور مجوز برای ۱۵۴ خانه مسافر از دیگر اقدامات این اداره کل بوده است.

مدیرکل میراث فرهنگی کرمانشاه با تشریح برنامه‌های هفته گردشگری تصریح کرد: نواختن زنگ گردشگری در مدارس، برگزاری تورهای کرمانشاه‌گردی ویژه سالمندان و معلولان، جشنواره گردشگری کودک و نوجوان در تکیه معاون‌الملک، جشنواره غذاهای محلی در سیاه‌چادرهای عشایری با اولویت زنان کارآفرین، جشنواره‌های انار، عسل، بادام و انگور در روستاها و پاکسازی محوطه‌های گردشگری با مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد بخشی از این برنامه‌ها است.

فرمانی به اهمیت تعاملات منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: با وجود وقفه ایجاد شده بر اثر شرایط ناشی از جنگ تحمیلی، ارتباطات خارجی به ویژه با کشورهای تاجیکستان، ارمنستان، ترکیه و عراق را به جد دنبال کرده‌ایم. نخستین تور گردشگری از مناطق عرب‌نشین عراق پس از برگزاری فم‌تور وارد کرمانشاه شد و تاکنون سه تور از این مناطق به استان سفر کرده‌اند.

وی ادامه داد: راه‌اندازی اتوبوس‌های مسافرتی بین کرمانشاه و سلیمانیه و برگزاری جشنواره‌های مشترک فرهنگی با کشورهای همسایه از دیگر برنامه‌های در دست اقدام است.

فرمانی همچنین از نصب راهنمای دیجیتال (QR Code) در ۳۰ اثر تاریخی استان خبر داد و افزود: این راهنماها به چهار زبان فارسی، کردی، انگلیسی و چینی طراحی شده و گردشگران می‌توانند با اسکن کدها توضیحات صوتی و تصویری دریافت کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی کرمانشاه در پایان با اشاره به یک رویداد ویژه گفت: برای نخستین‌بار جشن باستانی مهرگان به شکرانه برداشت محصولات کشاورزی روز پنجشنبه هفته جاری از ساعت ۱۴ تا ۱۷ در مجموعه تاریخی بیستون برگزار خواهد شد و از مردم دعوت می‌کنیم در این آیین که یادآور سنت‌های کهن ایرانی است شرکت کنند.