زلنسکی: در حال کار روی «معامله بزرگ» خرید سلاح از آمریکا هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پولیتیکو، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین میگوید که این کشور در حال کار روی «معاملهای کلان» برای خرید تسلیحات از آمریکا است.
زلنسکی در نشستی خبری در کییف گفت که اوکراین مشخصات دقیق نیازهای نظامی خود شامل درخواست برای سامانههای تسلیحاتی دوربرد را به دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا ارائه کرده است.
وی افزود: ما با رئیس جمهور (آمریکا) نکات اصلی را مورد بررسی قرار داده و به توافق رسیدهایم. هماکنون نیز به سمت اجرای عملی (توافق) حرکت میکنیم.
بر اساس گزارشها، ارزش بسته مورد بحث، حدود ۹۰ میلیارد دلار برآورد شده است.
به گفته زلنسکی، مقامات اوکراین اواخر این ماه یا در اکتبر به آمریکا سفر خواهند کرد تا در مورد خرید تسلیحات و یک قرارداد جداگانه برای تولید پهپاد، مذاکرات فنی را انجام دهند.
زلنسکی که هفته گذشته در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با ترامپ دیدار کرد، اضافه کرد که «دیدگاهی خاص درباره آنچه میتوان برای پاسخ به اقدامات روسیه در جنگ علیه اوکراین انجام داد» را با ترامپ مطرح کرده است.
رئیس جمهور اوکراین همچنین گفت که «درباره آنچه اوکراین از آمریکا میخواهد، همه چیز مشخص است. ما درخواستی حاوی جزئیات و توضیحات مصور آنچه اوکراین میخواهد را به رئیس جمهور آمریکا تحویل دادیم.»
زلنسکی ادامه داد: ولی ما برای توافقهای جداگانه جهت انواع تسلیحات از جمله سامانههای دوربرد، آماده هستیم. نمیتوانم جزئیات بیشتری ارائه دهم.
نظر شما