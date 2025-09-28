آتش سوزی خیابان سعدی تلفات جانی نداشت

جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران گفت: ساعت ۱۵ و ۳۴ دقیقه ظهر امروز یک مورد آتش سوزی به آدرس خیابان سعدی جنوبی نرسیده به خیابان اکباتان اعلام شد و سه ایستگاه آتش نشانی به همراه خودروی حامل تجهیزات تنفسی به محل اعزام شدند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران گفت: محل آتش‌سوزی محوطه‌ای بود که حدود ۱۵ دستگاه موتوربرق بزرگ در آن روی هم انباشته شده بود و در مجاورت یک ساختمان چهارطبقه اداری قرار داشت. آتش‌سوزی باعث ذوب شدن بخشی از تجهیزات و سرایت دود، آتش و حرارت به طبقه همکف ساختمان شد.

ملکی ادامه داد: در پارکینگ این ساختمان، یک اتاق نگهبانی شعله‌ور شد و یک دستگاه خودروی شاسی‌بلند نیز دچار حرارت‌زدگی و دودزدگی شد اما آتش به خودرو سرایت نکرد. همچنین دود و حرارت به طبقات بالایی ساختمان نفوذ کرده بود.

به گفته سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران، ۶ تا ۷ نفر از افرادی که در لحظه حادثه در طبقات مختلف حضور داشتند با کمک آتش‌نشانان به سلامت از ساختمان خارج شدند. خوشبختانه این حادثه مصدوم یا تلفات جانی به همراه نداشت و پس از خاموش شدن کامل آتش، محل به مالکان تحویل داده شد.

ملکی در پایان هشدار داد: نگهداری وسایل و تجهیزات قابل‌اشتعال در مجاورت ساختمان‌های مسکونی یا اداری اقدامی بسیار خطرناک است و می‌تواند خطرات جدی ایجاد کند. شهروندان باید از چنین رفتارهای ناایمن خودداری کنند.