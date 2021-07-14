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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۱۶:۵۹

سخنگوی سازمان آتش نشانی اعلام کرد؛

آتش سوزی در خیابان مطهری/ ساختمان اداری طعمه حریق شد

آتش سوزی در خیابان مطهری/ ساختمان اداری طعمه حریق شد

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران، از وقوع آتش سوزی در خیابان مطهری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران اعلام کرد: ساعت ۱۲:۳۱ دقیقه ظهر امروز (چهارشنبه) یک مورد حادثه آتش سوزی در یک ساختمان اداری در خیابان شهید مطهری، خیابان میرعماد به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی تهران اعلام شد.

وی افزود: دو ایستگاه آتش نشانی با امکانات کامل از جمله نردبان هیدرولیکی و خودروی حامل تجهیزات تنفسی به محل آتش سوزی اعزام می شوند.

ملکی بیان کرد: محل آتش سوزی ساختمان چهارطبقه اداری بود که تمامی دفاتر آن که کاربری اداری داشتند و دو طبقه منفی و زیرزمین داشت که در راه پله ها و انبار مقداری مواد ضایعاتی نگهداری می شد که دچار آتش سوزی شده بودند و شعله ور بود به گونه‌ای که دود به طبقات بالاتر رسیده بود و دود به بیرون متصاعد شده بود.

سخنگوی سازمان آتش نشانی عنوان کرد: سرایت دود و حرارت به طبقات بالایی سبب شده بود تمامی افراد که در این ساختمان مشغول به کار بودند در ساختمان گرفتار شوند.

آتش سوزی در خیابان مطهری/ ساختمان اداری طعمه حریق شد


وی تصریح کرد: آتش نشانان با نفوذ به طبقه منهای یک مشغول عملیات خاموش شدن آتش شدند و گروه های دیگر را به طبقات بالایی فرستادند و برای نجات افراد مشغول جست و جو شدند.

ملکی اظهار کرد: خوشبختانه آتش نشانان توانستند تعدادی از افراد را با نردبان هیدرولیکی و تعدادی دیگر را از طریق راه پله ها خارج کردند و در نهایت ۱۵ نفر از خانم و آقایان توسط آتش نشانان خارج شدند.

آتش سوزی در خیابان مطهری/ ساختمان اداری طعمه حریق شد


وی افزود: از سرایت آتش به طبقات بالایی جلوگیری به عمل آمده و خوشبختانه آتش خاموش شد و با عملیات به موقع آتش نشانان سبب سرایت آتش به طبقات بالایی شدیم همچنین پس از تخلیه محل تحویل داده شد و در ساعت ۱۴:۵۱ دقیقه عملیات به پایان رسید.

سخنگوی سازمان آتش نشانی خاطرنشان کرد: در گذشته نیز از این قبیل حوادث داشته ایم که هرگونه نگهداری ضایعات و وسایلی که قابل اشتعال باشد در ساختمان هایی که افراد در آن مشغول به کار هستند عمل بسیار خطرناکی است و هرچه این مواد قابلیت اشتعال بیشتری داشته باشند ریسک آتش سوزی را بیشتر و بالاتر می کند از همین رو افراد باید تلاش کنند که نسبت به جابه جایی این وسایل اقدام کنند.

کد مطلب 5258106

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