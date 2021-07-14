آتش سوزی در خیابان مطهری/ ساختمان اداری طعمه حریق شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران اعلام کرد: ساعت ۱۲:۳۱ دقیقه ظهر امروز (چهارشنبه) یک مورد حادثه آتش سوزی در یک ساختمان اداری در خیابان شهید مطهری، خیابان میرعماد به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی تهران اعلام شد.

وی افزود: دو ایستگاه آتش نشانی با امکانات کامل از جمله نردبان هیدرولیکی و خودروی حامل تجهیزات تنفسی به محل آتش سوزی اعزام می شوند.

ملکی بیان کرد: محل آتش سوزی ساختمان چهارطبقه اداری بود که تمامی دفاتر آن که کاربری اداری داشتند و دو طبقه منفی و زیرزمین داشت که در راه پله ها و انبار مقداری مواد ضایعاتی نگهداری می شد که دچار آتش سوزی شده بودند و شعله ور بود به گونه‌ای که دود به طبقات بالاتر رسیده بود و دود به بیرون متصاعد شده بود.

سخنگوی سازمان آتش نشانی عنوان کرد: سرایت دود و حرارت به طبقات بالایی سبب شده بود تمامی افراد که در این ساختمان مشغول به کار بودند در ساختمان گرفتار شوند.



وی تصریح کرد: آتش نشانان با نفوذ به طبقه منهای یک مشغول عملیات خاموش شدن آتش شدند و گروه های دیگر را به طبقات بالایی فرستادند و برای نجات افراد مشغول جست و جو شدند.

ملکی اظهار کرد: خوشبختانه آتش نشانان توانستند تعدادی از افراد را با نردبان هیدرولیکی و تعدادی دیگر را از طریق راه پله ها خارج کردند و در نهایت ۱۵ نفر از خانم و آقایان توسط آتش نشانان خارج شدند.



وی افزود: از سرایت آتش به طبقات بالایی جلوگیری به عمل آمده و خوشبختانه آتش خاموش شد و با عملیات به موقع آتش نشانان سبب سرایت آتش به طبقات بالایی شدیم همچنین پس از تخلیه محل تحویل داده شد و در ساعت ۱۴:۵۱ دقیقه عملیات به پایان رسید.

سخنگوی سازمان آتش نشانی خاطرنشان کرد: در گذشته نیز از این قبیل حوادث داشته ایم که هرگونه نگهداری ضایعات و وسایلی که قابل اشتعال باشد در ساختمان هایی که افراد در آن مشغول به کار هستند عمل بسیار خطرناکی است و هرچه این مواد قابلیت اشتعال بیشتری داشته باشند ریسک آتش سوزی را بیشتر و بالاتر می کند از همین رو افراد باید تلاش کنند که نسبت به جابه جایی این وسایل اقدام کنند.