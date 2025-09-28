به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاری سی و هشتمین نشست روابط عمومیهای آستان قدس رضوی، از کهنترین نسخه خطی «دیوان کبیر مولانا» موجود در گنجینه مخطوطات این آستان مقدس، در موزه حرم مطهر حضرت رضا (ع)، رونمایی میشود.
این مراسم رونمایی بهعنوان دویست و شصت و یکمین برنامه سهشنبههای علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی با مشارکت سازمان کتابخانهها، موزهها و مرکز اسناد و همچنین مرکز ارتباطات و رسانه این آستان مقدس، هشتم مهرماه ۱۴۰۴، از ساعت ۹:۱۵، در موزه قرآن و هدایای مقام معظم رهبری واقع در صحن کوثر بارگاه ملکوتی امام هشتم (ع)، اجرا میشود.
در این برنامه، سید امیر منصوری، کارشناس نسخ خطی مدیریت مخطوطات آستان قدس رضوی، با محوریت این دیوان کبیر مولانا، سخنرانی خواهد کرد.
گفتنی است، برنامه سهشنبههای علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی به همت سازمان کتابخانهها، موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی و با هدف معرفی آثار ارزشمند گنجینه رضوی به جهانیان، از اسفندماه ۱۳۹۷، در حال برگزاری است.
