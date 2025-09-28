به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن صبوری زاده با اعلام این خبر، اظهار کرد: مرزبانان پایگاه دریابانی میناب طی عملیاتی پس از کسب خبری مبنی بر فعالیت قاچاقچیان سوخت به وسیله محفظه های پلاستیکی موسوم به مشک ماری برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: قاچاقچیان با مشاهده مرزبانان غافلگیر شدند و با بریدن طناب مشک که به شناور متصل بوده از محل متواری شدند.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب تصریح کرد: مرزبانان در این عملیات، یک عدد محفظه پلاستیکی حاوی ۱۱ هزار و۹۰۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل را کشف کردند.

سرهنگ صبوری زاده با بیان اینکه تلاش برای شناسایی و دستگیری عوامل این پرونده ادامه دارد، عنوان کرد: کارشناسان ارزش این محموله را بیش از ۵میلیارد و۷۱۲ ملیون ریال برآورد کردند.