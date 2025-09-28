  1. استانها
  2. هرمزگان
۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۵۳

صبوری: مشک ماری با بیش از ۱۱ هزار لیتر سوخت در آب‌های میناب کشف شد

صبوری: مشک ماری با بیش از ۱۱ هزار لیتر سوخت در آب‌های میناب کشف شد

بندرعباس-فرمانده پایگاه دریابانی میناب از کشف بیش از ۱۱ هزار لیتر سوخت قاچاق در آب‌های میناب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن صبوری زاده با اعلام این خبر، اظهار کرد: مرزبانان پایگاه دریابانی میناب طی عملیاتی پس از کسب خبری مبنی بر فعالیت قاچاقچیان سوخت به وسیله محفظه های پلاستیکی موسوم به مشک ماری برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: قاچاقچیان با مشاهده مرزبانان غافلگیر شدند و با بریدن طناب مشک که به شناور متصل بوده از محل متواری شدند.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب تصریح کرد: مرزبانان در این عملیات، یک عدد محفظه پلاستیکی حاوی ۱۱ هزار و۹۰۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل را کشف کردند.

سرهنگ صبوری زاده با بیان اینکه تلاش برای شناسایی و دستگیری عوامل این پرونده ادامه دارد، عنوان کرد: کارشناسان ارزش این محموله را بیش از ۵میلیارد و۷۱۲ ملیون ریال برآورد کردند.

کد خبر 6605156

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها