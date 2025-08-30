  1. استانها
  2. هرمزگان
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۱۲

کشف ۱۳۶ هزار لیتر سوخت قاچاق در خلیج فارس

بندرعباس - فرمانده پایگاه دریابانی میناب از کشف بیش از ۱۳۶ هزار لیتر سوخت قاچاق در آب های میناب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن صبوری‌زاده اظهار داشت: مرزبانان ناوگروه شناوری میناب طی عملیاتی پس از کسب خبری مبنی بر فعالیت قاچاقچیان سوخت به وسیله مشک‌های پلاستیکی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: قاچاقچیان با مشاهده مرزبانان با بریدن طناب مشک که به شناور متصل بوده از محل متواری شدند.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب تصریح کرد: مرزبانان در این عملیات موفق به کشف ۲ عدد محفظه پلاستیکی حاوی ۱۳۶ هزار و ۶۵۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل شدند.

صبوری با بیان اینکه تلاش برای شناسایی و دستگیری متهمان در دستور کار قرار دارد، اظهار داشت: کارشناسان ارزش این محموله را ۶۱ میلیارد ریال برآورد کردند.

