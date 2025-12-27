۱۴۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در میناب کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن صبوری‌زاده با اعلام این خبر اظهار کرد: مرزبانان پایگاه دریابانی میناب طی عملیاتی پس از کسب خبری مبنی بر فعالیت قاچاقچیان سوخت به وسیله مشک‌های پلاستیکی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی خاطرنشان کرد: قاچاقچیان با مشاهده مرزبانان با بریدن طناب مشک‌ها که به شناور متصل بوده از محل متواری شدند.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب با اشاره به توقیف یک فروند شناور، تصریح کرد: مرزبانان در این عملیات ۳ عدد پمپ روبین و ۳ عدد محفظه پلاستیکی حاوی ۱۴۲ هزار و ۳۵۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع بنزین را کشف کردند.

سرهنگ صبوری‌زاده تصریح کرد: کارشناسان ارزش این محموله را ۷۰ میلیارد ریال برآورد کردند.