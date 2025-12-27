  1. استانها
  2. هرمزگان
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۲۹

۱۴۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در میناب کشف شد

۱۴۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در میناب کشف شد

میناب- فرمانده پایگاه دریابانی میناب از کشف بیش از ۱۴۲ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع بنزین در آب‌های شهرستان میناب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن صبوری‌زاده با اعلام این خبر اظهار کرد: مرزبانان پایگاه دریابانی میناب طی عملیاتی پس از کسب خبری مبنی بر فعالیت قاچاقچیان سوخت به وسیله مشک‌های پلاستیکی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی خاطرنشان کرد: قاچاقچیان با مشاهده مرزبانان با بریدن طناب مشک‌ها که به شناور متصل بوده از محل متواری شدند.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب با اشاره به توقیف یک فروند شناور، تصریح کرد: مرزبانان در این عملیات ۳ عدد پمپ روبین و ۳ عدد محفظه پلاستیکی حاوی ۱۴۲ هزار و ۳۵۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع بنزین را کشف کردند.

سرهنگ صبوری‌زاده تصریح کرد: کارشناسان ارزش این محموله را ۷۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

کد خبر 6703353

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها