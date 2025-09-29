ورود اتحادیه فوتبال غرب آسیا به جریان تعلیق رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه فوتبال غرب آسیا روز شنبه نشستی در اَمان برگزار کرد که در آن موضوع تعلیق عضویت فوتبال رژیم صهیونیستی در فیفا و یوفا محور اصلی بحث‌ها بود. در جریان این نشست، کمیته اجرایی اتحادیه غرب آسیا به‌طور یکپارچه خواستار اعمال فشار جهانی بیشتر و برداشتن گام‌های فوری برای توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی در غزه و فلسطین شد.

اعضای کمیته تأکید کردند که سیاست‌های رژیم اشغالگر باعث فلج شدن کامل فعالیت‌های ورزشی در سرزمین‌های اشغالی شده است، به‌ویژه در غزه که زیرساخت‌های ورزشی به شکل عمدی تخریب شده و مانع از حضور ورزشکاران در رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی شده است.

آنها همچنین بر ضرورت همبستگی جهانی و همکاری میان اتحادیه‌های قاره‌ای و بین‌المللی برای مقابله با این اقدامات تبعیض‌آمیز تأکید کردند و خواستار تضمین حقوق ورزشکاران فلسطینی و بازگشت فعالیت‌های ورزشی به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت ملی و فرهنگی مردم فلسطین شدند.

علی بن حسین، رئیس اتحادیه فوتبال غرب آسیا، نیز اعلام کرد: با هماهنگی فدراسیون فوتبال فلسطین، پیام‌هایی به فیفا و یوفا ارسال شده تا نشستی با این دو نهاد برگزار شود و مسئله تعلیق عضویت فدراسیون فوتبال رژیم صهیونیستی در دستور کار قرار گیرد.

«جِبریل رجوب» رئیس فدراسیون فوتبال فلسطین تأکید کرد: آنچه در فلسطین می‌گذرد به دغدغه‌ای جهانی تبدیل شده است. او همچنین حمایت کامل خود را از تلاش‌های مشترک برای مقابله با اقدامات رژیم اشغالگر ابراز داشت.

پیش از این فدراسیون هایی نظیر قطر، ایران و اردن نیز خواهان برخورد جدی نهادهای بین المللی فوتبال با رژیم صهیونی شده بودند.