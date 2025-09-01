به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدنبی در پایان دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و هند در تورنمنت کافا اظهار داشت: با توجه به اینکه بازیکنان تیم ملی کمتر در کنار یکدیگر بازی کرده‌اند، رفته‌رفته هماهنگی بیشتری پیدا می‌کنند. این موضوع نشان می‌دهد تدبیری که سرمربی تیم ملی اندیشیده، همان چیزی بود که در تمرین روز گذشته شاهد آن بودیم و در نیمه دوم بازی با هند نیز به‌خوبی اجرا شد.

او ادامه داد: ما گام به گام به سمت فینال که در کشور ازبکستان برگزار خواهد شد حرکت می‌کنیم و شانس تیم ملی برای حضور در این مرحله بسیار زیاد است.

نبی همچنین افزود: با توجه به حضور بازیکنان لژیونر در تیم، لازم است یک ریکاوری مناسب برای آنان در نظر گرفته شود تا بتوانیم برای بازی فینال، جمع بیشتری از بازیکنان اصلی را در اختیار داشته باشیم.

مدیر تیم ملی درباره سلام نظامی بازیکنان هنگام پخش سرود ملی کشورمان تصریح کرد: جمله «چو ایران نباشد تن من مباد» بهترین پاسخ به این سوال است. وظیفه ملی و میزبانی ما ایجاب می‌کند که هر بازیکنی که پیراهن مقدس تیم ملی را بر تن می‌کند، متعهد به عمل باشد و در این موضوع مشارکت داشته باشد. به باور من، همان‌گونه که مردم کشورمان در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با همت و ایستادگی مثال‌زدنی حاضر شدند، ما نیز برای قدردانی و ادای احترام به مردم عزیزمان به‌ویژه شهدا، سلام نظامی را در دستور کار تیم ملی قرار داده‌ایم. امیدوارم رژیم صهیونیستی هرچه زودتر نابود شود.