به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، علی البنداوی عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق هشدار داد که خطرات امنیتی ناشی از عدم جمع آوری اردوگاه الهول در حال تشدید شدن است.

وی افزود: این اردوگاه که حاوی عناصر داعشی و خانواده های آنها است یک تهدید مستقیم علیه امنیت عراق، منطقه و جهان به شمار می رود.

البنداوی تصریح کرد: حضور گروهک های تروریستی داخل این اردوگاه خطر واقعی علیه ثبات منطقه محسوب می شود. طرف های ذی ربط باید اقدامات فوری برای کاهش این تهدیدات اتخاذ کنند.

پیش از این نیز رئیس جمهور عراق تاکید کرده بود: به دنبال بستن اردوگاه الهول هستیم چرا که این اردوگاه در مناطق مرزی خطری برای سوریه و عراق و حتی ترکیه به شمار می‌رود.