به گزارش خبرگزاری مهر، عبداللطیف رشید رئیس جمهور عراق در گفتگو با شبکه فرانس ۲۴ تاکید کرد: امیدواریم حملات علیه تأسیسات ایران از سوی آمریکا یا اسرائیل تکرار نشود. طرف ایرانی بارها تاکید کرده که مطلقاً به دنبال سلاح هسته‌ای نیست.

وی در خصوص تحولات منطقه نیز گفت: اوضاع فاجعه بار غزه در سایه ریخته شدن خون کودکان و بی گناهان و نبود مواد غذایی و دارو نمی‌تواند تا ابد ادامه داشته باشد.

رشید تصریح کرد: همگان در منطقه نسبت به تجاوزات اسرائیل احساس نگرانی می‌کنند. گام نخست برای تحقق صلح و ثبات توقف حملات است.

وی در خصوص نظامیان آمریکایی نیز گفت: باقی ماندن این نظامیان در عراق یا ترک کشور بر اساس توافق میان بغداد و واشنگتن صورت می‌گیرد. ما به مرحله‌ای رسیده‌ایم که دیگر نیازی به حضور نیروهای چند تابعیتی یا آمریکایی برای مدت طولانی نداریم و زمان خروج این نیروها به ۲ طرف بستگی دارد.

رشید ادامه داد: داعش به سختی شکست خورد و تمام مرزهای عراق تحت کنترل است. ما هر گونه تحرکات تروریستی را در منطقه رصد می‌کنیم. به دنبال بستن اردوگاه الهول هستیم چرا که این اردوگاه در مناطق مرزی خطری برای سوریه و عراق و حتی ترکیه به شمار می‌رود. در خصوص حشد شعبی نیز باید بگویم که آنها بخشی از نیروهای امنیتی عراق هستند که برای مبارزه با داعش و تروریسم ایجاد شدند.