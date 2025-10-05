  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۲۶

انهدام ۶ مخفیگاه داعشی دراستان نینوا عراق

انهدام ۶ مخفیگاه داعشی دراستان نینوا عراق

منابع عراقی اعلام کردند که نیروهای امنیتی این کشور در استان نینوا ۶ مخفیگاه داعشی را منهدم کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، منابع عراقی از دستگیری سرکرده داعشی در کرکوک خبر دادند.

سازمان مبارزه با تروریسم عراق از انجام عملیات اطلاعاتی حساس بر اساس دستورات قضایی و با همکاری اداره کل دستگاه مبارزه با تروریسم سلیمانیه خبر داد واعلام کرد که این عملیات منجر به دستگیری یکی از سرکرده های داعشی در استان کرکوک شده است.

در بیانیه این سازمان آمده است: این تروریست سمت فرماندهی آنچه که به ولایت الفلوجه نامیده می‌شد را بر عهده و در «ولایت صلاح الدین» فعالیت داشته و علیه نیروهای امنیتی و شهروندان چندین فعالیت تروریستی انجام داده و پس از آن به استان سلیمانیه فرار کرده است.

از طرفی دیگر نیروهای عراقی با انجام رصد و کمین در منطقه مخمور در استان نینوا، ۶ مخفیگاه داعشی را منهدم کردند.

کد خبر 6612617

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها