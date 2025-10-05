انهدام ۶ مخفیگاه داعشی دراستان نینوا عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، منابع عراقی از دستگیری سرکرده داعشی در کرکوک خبر دادند.

سازمان مبارزه با تروریسم عراق از انجام عملیات اطلاعاتی حساس بر اساس دستورات قضایی و با همکاری اداره کل دستگاه مبارزه با تروریسم سلیمانیه خبر داد واعلام کرد که این عملیات منجر به دستگیری یکی از سرکرده های داعشی در استان کرکوک شده است.

در بیانیه این سازمان آمده است: این تروریست سمت فرماندهی آنچه که به ولایت الفلوجه نامیده می‌شد را بر عهده و در «ولایت صلاح الدین» فعالیت داشته و علیه نیروهای امنیتی و شهروندان چندین فعالیت تروریستی انجام داده و پس از آن به استان سلیمانیه فرار کرده است.

از طرفی دیگر نیروهای عراقی با انجام رصد و کمین در منطقه مخمور در استان نینوا، ۶ مخفیگاه داعشی را منهدم کردند.