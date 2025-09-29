کسب رتبه برتر استان همدان در اشتغال زندانیان

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز محمدی‌مهر صبح دوشنبه در آئین تودیع و معارفه مدیرکل امور زندان‌های استان، با قدردانی از اقدامات صورت‌گرفته در سال‌های اخیر، تأکید کرد که مجموعه قضایی استان هدف خود را بر عدم افزایش چشمگیر جمعیت کیفری متمرکز کرده است.

کنترل جمعیت کیفری با پابند الکترونیک و عفوهای رهبری

محمدی‌مهر با بیان آمار عملکردی، اعلام کرد: علی‌رغم افزایش حدود ۲۰ درصدی ورودی پرونده‌ها در سالانه و جلب بیش از ۳۰۰۰ نفر از محکومان متواری و فراری طی یک سال و نیم گذشته، جمعیت کیفری استان افزایش پیدا نکرده است.

وی دلیل این موفقیت را «استفاده بهینه» از نهادهای ارفاقی و نهادهای قانونی مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس دانست و تصریح کرد: از پابند الکترونیکی به عنوان یکی از ابزارهای قانونی برای جرائم سبک و غیرخشن استفاده شده و اخیراً نیز مقرر شده است که تصمیم‌گیری در خصوص استفاده از این نهاد، پیش از معرفی فرد به زندان صورت پذیرد.

رئیس کل دادگستری استان همدان همچنین به پالایش دقیق پرونده‌های زندانیان و استفاده مؤثر از عفوهای موردی و معیاری اخیر مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: این عفوها منجر به آزادی بیش از ۱۵۰۰ نفر از زندانیان واجد شرایط شد و تأثیر بسزایی در کنترل جمعیت زندان‌ها و ایجاد آرامش برای خانواده‌های آنان داشته است.

مشکلات آب پایدار و بنای «بسیار نامطلوب» در زندان‌ها

محمدی‌مهر در بخش دیگری از سخنان خود، خواستار رسیدگی فوری و جدی مقامات سازمان زندان‌ها به مشکلات زیرساختی در استان شد و وضعیت موجود را نیازمند کمک ملی دانست.

وی با اشاره به تراکم بالای زندانیان، تأکید کرد: زندان مرکزی همدان و زندان ملایر با مشکل جدی کمبود آب پایدار مواجه هستند. حجم جمعیت زندانیان در این مراکز، مدیریت آن‌ها را مشابه اداره یک «شهر کوچک» کرده است و درخواست کمک برای حل بحران آب داریم.

رئیس کل دادگستری استان همدان، وضعیت زندان نهاوند از لحاظ محل استقرار و بنا را «بسیار نامطلوب» توصیف کرد و با یادآوری بازدید ریاست محترم قوه قضاییه، ابراز امیدواری کرد که با تخصیص بودجه و زمین، کار احداث ساختمان جدید این زندان در اسرع وقت آغاز شود.

محمدی‌مهر ضمن ابراز رضایت از آرامش حاکم در زندان‌ها، به کسب رتبه برتر کشوری در حوزه اشتغال زندانیان در سال گذشته اشاره کرد و این دستاورد را نتیجه تلاش جمعی مجموعه قضایی و سازمان زندان‌ها دانست.

وی در پایان با اشاره به اینکه گسترش زندان‌ها مطلوب نیست، اما وجود آن‌ها برای تأمین امنیت جامعه ضروری است، ابراز امیدواری کرد که روزی با مدیریت بهتر و استفاده از نهادهای ارفاقی، نیاز به برخی از این مراکز مرتفع گردد.

در انتهای این مراسم، ضمن قدردانی از زحمات مدیرکل پیشین، محمدی با بیش از ۳۰ سال سابقه کار زندانبانی، به عنوان مدیرکل جدید امور زندان‌های استان همدان معرفی شد.