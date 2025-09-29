به گزارش خبرنگار مهر، میرمحمد سید هاشمی صبح دوشنبه در آیین بهره بردای از پارک های شهرداری اردبیل ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و هفته گردشگری، از احداث و بهرهبرداری ۲۱ پارک شهری در طول ۴ سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: علاوه بر این، تملک باغ تاریخی شریعت نیز به پایان رسیده و بهزودی این مجموعه در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
وی با تأکید بر اهمیت توزیع عادلانه فضای سبز، افزود: هدف ما افزایش سرانه فضای سبز به ۸.۸ مترمربع برای هر نفر است و در طرح تفصیلی هم به این موضوع توجه شده است.
رئیس شورای شهر اردبیل با اشاره به مشکلات سیستم آبیاری فضای سبز در گذشته، اظهار کرد: برای نخستینبار بودجهای مستقل برای مکانیزهسازی آبیاری فضای سبز تخصیص یافته است تا از روشهای سنتی پرهیز و در مصرف آب صرفهجویی شود.
بهبود ناوگان حملونقل عمومی و حرکت بهسوی هوشمندسازی و
وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت نامناسب حملونقل عمومی در گذشته اشاره کرد و گفت: در راستای نوسازی ناوگان فرسوده، تاکنون ۲۳ دستگاه اتوبوس خریداری شده که وارد مدار بهرهبرداری شده و نزدیک به ۱۰ دستگاه دیگر نیز در دست خرید است.
سیدهاشمی همچنین از راهاندازی سیستم مانیتورینگ حملونقل شهری، کارت الکترونیکی بلیت اتوبوسها و آمادهسازی زیرساختهای نرمافزاری در این حوزه خبر داد.
رئیس شورای شهر اردبیل با اشاره به ضرورت مدیریت عرضه و تقاضا» در حوزه ترافیک، گفت: در بخش عرضه، تقاطعهای غیرهمسطح احداث شدهاند، اما برای مدیریت تقاضا، نیاز است مردم کمتر از خودروهای شخصی استفاده کنند تا بتوان ظرفیت حملونقل عمومی را بهدرستی گسترش داد.
وی در ادامه با اشاره به هزینهبر بودن مجموعه شورابیل برای شهرداری، گفت: با مدیریت صحیح و افزایش بهرهوری، میتوان این هزینه را به درآمد پایدار تبدیل کرد.
سیدهاشمی همچنین از هجمههای صورتگرفته علیه شورای شهر اردبیل انتقاد کرد و گفت: شورای شهر مظلوم واقع شده است و در آستانه انتخابات، این نهاد مردمی مورد بیرحمانهترین حملات و تخریبها قرار گرفته است.
وی افزود: آبرو و حرمت شورای شهر توسط پیجهای فیک و سازمانیافته زیر سؤال میرود. از فرماندار اردبیل، بهعنوان رئیس شورای تأمین، انتظار داریم این موضوع را بهطور جدی پیگیری کند.
نظر شما