به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اسلامی ظهر چهارشنبه در همایش منطقه‌ای انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا به میزبانی شهرستان سرعین، اظهار کرد: تا پایان آبان‌، همه فرمانداران کشور در این دوره‌ها شرکت کرده و با آخرین قوانین و الزامات انتخاباتی آشنا می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه در این کارگاه‌ها نکات آموزشی و حقوقی برگرفته از تغییرات قانون انتخابات شوراها ارائه می‌شود، افزود: سطح آگاهی فرمانداران در حوزه اجرا، قوانین و فناوری انتخاباتی در این دوره‌ها ارتقا می‌یابد.

دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه انتخابات پیش‌رو به‌صورت تمام‌الکترونیکی برگزار می‌شود، گفت: مباحث مرتبط با دستگاه‌های اخذ رأی و احراز هویت به‌صورت کارگاهی آموزش داده خواهد شد.

اسلامی همچنین از برگزاری دوره‌های مشترک آموزشی با هیأت نظارت بر انتخابات کشور خبر داد و تصریح کرد: برگزاری دقیق، سالم و شفاف انتخابات هدف نهایی آموزش ارکان اجرایی این رویداد است.

گفتنی است، همایش منطقه‌ای انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا با حضور فرمانداران، مدیران کل سیاسی و انتخابات و مدیران فناوری و آموزش استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان و اردبیل به‌مدت ۲ روز در شهرستان سرعین در حال برگزاری است.